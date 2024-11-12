TBMM, Malkoç’un Yerine Gelecek İsmi Seçecek

Haber Merkezi/ANKARA

TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından siyasi partilerin grup önerileri görüşüldü. Bu görüşmeler devam ederken, Türkiye Kamu Başdenetçiliği (Ombudsman) seçimi için hazırlık yapıldı. TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak gizli oylama için paravanlar kuruldu.

Başdenetçilik için aday olan Mehmet Akarca, Burhanettin Sağsöz ve Şinasi Yurdakul için milletvekilleri oy kullanacak. Kamu Başdenetçiliği için TBMM Genel Kurulu’nda yapılan ilk turda 400 milletvekilini oyu aranacak. Eğer ilk iki turda bu sayı bulunamazsa, üçüncü turda 301’den fazla oy alan aday yeni Kamu Başdenetçisi olarak seçilmiş olacak.

MEHMET AKARCA'NIN SEÇİLMESİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Yapılacak oylamada Cumhur İttifakı’nın desteklediği eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu arada Kamu denetçiliği için seçilen 12 aday yarın toplanacak karma komisyonda değerlendirmeye tabi tutulacak. Bu adaylardan boşalan 4 denetçilik için yeni isimler seçilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem