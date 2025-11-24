TBMM Heyeti İmralı'ya Gitti! Görüşmeye İlişkin Kritik Açıklama

TBMM, Milli Dayanışma Komisyonu'nun aldığı karar doğrultusunda bugün PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşme yapıldığını açıkladı. Görüşmede örgütün feshi, silah bırakma çağrısı ve Suriye’deki 10 Mart mutabakatına ilişkin detaylı beyanların alındığı belirtildi.

Son Güncelleme:
TBMM Heyeti İmralı'ya Gitti! Görüşmeye İlişkin Kritik Açıklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 5 Ağustos 2025’teki ilk toplantısından bu yana 18 kez toplandığı ve farklı kesimlere yönelik dinleme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Komisyonun 21 Kasım’daki 18’inci toplantısında, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda PKK lideri Abdullah Öcalan’ın dinlenmesine nitelikli çoğunlukla karar verildiği aktarıldı. Açıklamaya göre heyet, alınan karar doğrultusunda bugün İmralı’ya giderek Öcalan’dan kapsamlı bir ifade aldı.

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

Konuya ilişkin açıklamanın tamamı şöyle: "27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır. Görüşme neticesinde toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
TBMM İmralı
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
İfadeleri 'Pes' Dedirtti! İkbal Uzuner'in Mezarına Saldırıda Tutuklanmışlardı İkbal Uzuner'in Mezarına Saldırıda Tutuklanmışlardı
Önce Karan Bebek Sonra Böcek Ailesi! Çarpıcı Rapor Ortaya Çıktı! Karan'ın Ailesi İsyan Etti Önce Karan Bebek Sonra Böcek Ailesi! Çarpıcı Rapor Ortaya Çıktı! Karan'ın Ailesi İsyan Etti
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Yunanistan Thessalia'da Deprem! Komşu Fena Sallandı Komşuda Deprem! Fena Sallandı
CHP’lilerden Özgür Özel’e Bir Mektup Daha: Dikkat Çeken 4 Öneri CHP’lilerden Özgür Özel’e Bir Mektup Daha: Dikkat Çeken 4 Öneri
Hülya Avşar ve Merve Taşkın Hakkında Suç Duyurusu! O Program Başlarını Yaktı Hülya Avşar ve Merve Taşkın Hakkında Suç Duyurusu! O Program Başlarını Yaktı
Hastanede Gizemli Ölüm! Sağlık Memuru Tuvalette... Hastanede Gizemli Ölüm! Sağlık Memuru Tuvalette...
Türkiye’nin Dev Kozmetik Zincirine Ceza Yağdı! 11 Üründe Tespit Edildi Türkiye’nin Dev Kozmetik Zincirine Ceza Yağdı! 11 Üründe Tespit Edildi