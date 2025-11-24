TBMM Heyeti İmralı'ya Gitti! Görüşmeye İlişkin Kritik Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 5 Ağustos 2025’teki ilk toplantısından bu yana 18 kez toplandığı ve farklı kesimlere yönelik dinleme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Komisyonun 21 Kasım’daki 18’inci toplantısında, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda PKK lideri Abdullah Öcalan’ın dinlenmesine nitelikli çoğunlukla karar verildiği aktarıldı. Açıklamaya göre heyet, alınan karar doğrultusunda bugün İmralı’ya giderek Öcalan’dan kapsamlı bir ifade aldı.

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

Konuya ilişkin açıklamanın tamamı şöyle: "27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır. Görüşme neticesinde toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir."

