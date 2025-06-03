TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı İçin Oy Kullanımı Başladı

TBMM Genel Kurulu'nda beş adayın yarışacağı Meclis başkanlığı seçiminde ikinci tur oylamasına geçildi. Seçimin ilk turunda Numan Kurtulmuş 305 oy aldı.

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TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı İçin Oy Kullanımı Başladı

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçimi başladı. Beş partinin adaylarının yarışacağı seçimde; AKP, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi. DEM Parti'nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, CHP'nin adayı ise CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu. Yeni Yol grubu ise Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Kahraman'ı aday gösterdi. Aday göstermeyen MHP'nin Kurtulmuş'u desteklemesi bekleniyor.

Anayasa ve TBMM İçtüzüğü'ne göre, Meclis Başkanı milletvekillerinin gizli oyuyla seçilecek. TBMM Başkanı seçilmek için ilk iki turda Meclis'in üye tam sayısının üçte ikisinin (400) oyunu almak gerekiyor. İlk iki turda hiçbir aday bu çoğunluğu sağlayamazsa, üçüncü turda üye tam sayısının salt çoğunluğu (301) aranacak. Hiçbir aday bu turda salt çoğunluğa ulaşamazsa, üçüncü turda en çok oy alan iki aday dördüncü turda yarışacak ve bu turda en çok oyu alan aday Meclis Başkanı seçilecek.

28’inci yasama yılının ikinci dönemi için Meclis Başkanlığı'yla beraber Başkanlık Divanı da yenilenecek. CHP, TBMM Başkanvekilliği için Tekin Bingöl, Başkanlık Divanı katip üyeleri olarak Müzeyyen Şevkin, Nermin Yıldırım Kara ve Nurten Yontar’ı belirledi. İdare Amiri olarak da Harun Özgür Yıldızlı seçildi.

MHP, Meclis Başkanvekili olarak İstanbul Milletvekili Celal Adan, TBMM İdare Amirliği için ise Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın isimlerini bildirdi. AKP de mevcut isimlerle ikinci dönemde çalışmalarını sürdürecek.

28’inci yasama yılının ikinci döneminde, TBMM’deki ihtisas komisyonlarının başkan ve üyeleri de yeniden belirlenecek.

BAHÇELİ TBMM GENEL KURULU'NA GELDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, başkanlık seçiminde oy kullanmak üzere TBMM Genel Kurulu’na geldi.

İKİNCİ TURA GEÇİLDİ

Meclis başkanlığı seçiminde ikinci tura geçildi. Seçimin ilk turunda Numan Kurtulmuş 305 oy aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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