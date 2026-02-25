TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş AK Parti Grubunu Ziyaret Etti: 'Ağır Bedeller Ödediğimiz Terör Meselesi Bitecek'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Grup başkanvekilleriyle görüştü.

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na destek veren siyasi parti gruplarına yaptığı ziyaretleri AK Parti Grubu'yla sonlandırdı.

AK Parti Grup Başkanı Güler'in Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme 30 dakika sürdü. Görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Ala ve Grup başkanvekilleri de yer aldı.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti Grubu'na destekleri, konuyu devlet politikası haline dönüştüren kararlılığı dolayısıyla da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Terör dolayısıyla büyük bedeller ödendiğini vurgulayan Kurtulmuş, yapılan çalışmayla terörün Türkiye'nin gündeminden kaldırılacağını ümit ettiğini söyledi.

Komisyon çalışmaları çerçevesinde verimli tartışmalar gerçekleştirildiğini aktaran Kurtulmuş, zıt fikirlere sahip insanların yan yana oturup görüşlerini dile getirdiğini belirtti.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Umut Anneleri ile şehitlerimizin, gazilerin ailelerinin yan yana oturduğu oturumda 'Biz çocuklarımızı gömdük, bundan sonra toprağa çocuklarımızı değil, silahları gömmek istiyoruz' iradesi, aslında bu komisyondaki dinleme faslının mottosu olarak önümüze çıkan temenniydi. Türkiye'nin tamamına yakını bu işin artık sona erdirilmesi, bir daha Türkiye'nin hiçbir evladının toprağa düşmemesi, ölmemesi, öldürülmemesi üzerinde hemfikirdir. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'mızın insiyatifiyle, öncülüğüyle başlayan bu devlet politikası Meclis'imizde kurulan bu komisyonla birlikte bir millet politikası haline dönüştürülmüş oldu.

Birçok çatışma çözümlerinde parlamentolar ya devreye çok geç girerler ya da parlamentolarla birlikte 'üçüncü göz' adı verilen başka ülkelerin takip ve murakabe fonksiyonları devreye girer. Aslında bu komisyonun kurulmasıyla birlikte bir parti hariç bütün siyasi partilerin destek vermesiyle Türkiye'de milli irade ve milli iradenin tecelligahı olan TBMM, bu meselenin tek sahibi, yegane meşru sahibi olduğunu ortaya koydu."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyon çalışmalarının demokratik anlayış içerisinde yapıldığını belirtti.

'86 MİLYONUMUZUN TERÖRE SİLAHA ASLA TAHAMMÜLÜ YOKTUR'

Komisyondaki milletvekillerinin farklı fikirlerine rağmen kırıcı, yıkıcı söz sarf etmediğini anlatan Kurtulmuş, herhangi bir tartışmanın olmadığı müzakerelerin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Komisyondaki milletvekillerinin fedakarca çalıştığını dile getiren Kurtulmuş, AK Parti Grubu'na destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu demokratik başarıdır, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının ortaya konulmasıdır. Bundan sonra, komisyonda dile getirilen hususların süratle, yine ortak şekilde, anlayış birliği içerisinde gündeme gelmesi ve bununla ilgili düzenlemelerin yapılarak Türkiye'nin artık bu meseleyi konuşmadığı, sadece sonuçlarını ortadan kaldırdığı, Türkiye'nin her yerinde, her köşesinde huzurun, barışın, esenliğin, kardeşliğin, dostluğun hakim olduğu Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Bu işin olmasını isteyenler olduğu gibi olmamasını isteyenlerin de bulunduğunu biliyoruz. Onların birtakım provokasyonlarla, birtakım karalama faaliyetleri ve bu yolu berhava edecek birtakım girişimlerde bulunması mümkündü ama çok şükür bu da olmadı.

Devletin ilgili bütün kurumları bu sürece aynı zamanda vaziyet ederek büyük eş güdüm içerisinde süreç yürütüldü, bundan sonra da yürütülecektir. Artık Türkiye'de 86 milyonumuzun teröre, silaha asla tahammülü yoktur. Sözün gücüne inanan güçlü demokrasi geleneğine sahibiz. Kimin ne sözü varsa buyursun siyaset meydanında konuşsun, söylesin. Sözün gücü, her türlü dünyanın en gelişkin silahının tesirinden bile daha tesirlidir."

Ramazanın barış ve huzur ortamının Türk-Kürt kardeşliğinin, 86 milyonun birliğinin, beraberliğinin simgesi olacağını vurgulayan Kurtulmuş, iftar ve sahurlarda kurulan sofraların kalıcı dostluğun da nişanesi olmaya devam edeceğini söyledi.

Kurtulmuş, "Zor bir çalışmaydı, geride kaldı ama bundan sonra daha zor bir sürecin önümüzde olduğunu söylemek isterim. Aynı kararlılık ve eş güdüm içerisinde çalışıldığı takdirde burada sonuç alacağımızı ve tamamıyla bu meselenin geride kalacağına yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'A TEŞEKKÜR

AK Parti Grup Başkanı Güler, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunu sunduğunu hatırlattı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, komisyon sürecinde yol haritası sunma noktasında katkılar sağladığını vurgulayan Güler, "Komisyonda 4 bin 200 sayfa tutanak tutuldu. Çok ciddi çalışma ortaya konuldu. Burada en büyük pay, uzlaştırıcı ve yapıcı tutumuyla Meclis Başkanı'mız Sayın Numan Kurtulmuş'undur. 50 yıllık belayı, ülkemizin terör meselesini çözmek, yapıcı tutum sergilemek ve emek sarf etmek çok kıymetli. Siyasi parti gruplarına, parti genel başkanlarına, koordinatör grup başkanvekillerine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA