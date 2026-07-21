Numan Kurtulmuş'tan TBMM'de Çerçeve Yasa Turu: MHP, DEM Parti, Yeni Yol ve CHP ile Görüştü

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa kapsamında siyasi parti ziyaretlerine bugün itibariyle başladı. Görüşmelerde "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında çerçeve yasa hazırlıkları ele alındı.

SON ZİYARET KILIÇDAROĞLU'NA

Kurtulmuş, son olarak mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kurtulmuş, mahkeme kararının ardından CHP Genel Başkanı sıfatıyla ilk kez Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

TBMM Mermerli Salon'da basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

ÜÇÜNCÜ ZİYARET YENİ YOL'A

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, makamında Ekmen ile görüştü.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Yeni Yol Partisi grup başkanvekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici de yer aldı.

KURTULMUŞ DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa ziyaretleri kapsamında ikinci ziyaretini DEM Parti'ye gerçekleştirdi. Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü.

Bakırhan ve Hatimoğulları'nın Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmede, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit de yer aldı.

DEM PARTİ'DEN GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

DEM Parti'den, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile gerçekleşen görüşmenin ardından Eş Genel Başkanların imzasıyla bir açıklama geldi.

'ÖCALAN'IN STATÜSÜ VE ÖZGÜR ÇALIŞMA KOŞULLARI HAYATİ ÖNEMDE'

"Sayın Numan Kurtulmuş’la yaptığımız görüşmede, yasanın bir kök yasa niteliğine sahip olması ve Kürt meselesinin demokratik çözümü ile Türkiye’nin demokratikleşmesine zemin hazırlayacak nitelikte olması gerektiğini dile getirdik. Çerçeve yasada Sayın Abdullah Öcalan’ın statüsü ile özgür çalışma ve iletişim koşullarının sağlanmasının hayati önemini bir kez daha belirttik.

'BARIŞ VE DEMOKRATİK ODAKLI YASA DERTLERE DERMAN OLACAKTIR'

Çerçeve yasanın kapsayıcı karakteriyle, Kürt meselesinin çözümünü çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek katkıyı sağlaması gerektiğini vurguladık. Geçmişin tekrarlarını ve ezberlerini yeniden üretebilecek bir düzenlemenin bu sürece cevap olamayacağına dikkat çektik. Barış ve demokratik çözüme odaklı bir çerçeve yasa dertlere derman olacaktır.

'KÜRT MESELESİ SİYASİ PARTİLER ÜSTÜ BİR KONUDUR'

Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin 86 milyonun çıkarlarını gözetecek ve herkesin onurunu koruyacak şekilde ilerlemesi hususundaki hassasiyetimizi belirtik. Yasayla ilgili tüm siyasi partilerin katkısının alınmasının hayati önemde olduğunu vurguladık. Yüzyıllık geçmişe sahip Kürt meselesinin demokratik çözümü siyasi partiler üstü bir konudur.

Kürt meselesinde demokratik çözüme doğru yürürken çerçeve yasanın hazırlanma yönteminin kapsayıcı olması ve yasanın uygulanması sürecinde kurulacak mekanizmalarla barışın toplumsallaşmasına katkı sunulacağını vurguladık.

'HERKES İÇİN DEMOKRASİ, HUKUK VE ÖZGÜRLÜK'

Çerçeve yasayla birlikte demokratik entegrasyona zemin hazırlanması ve herkes için demokrasiyi, hukuku, özgürlükleri arttıracak bir siyasal iklim ve hukuki zemin üretmesi en büyük temennimiz ve talebimizdir.

Barış ve Demokratik Toplum Sürecini başarıya ulaştırma hususundaki kararlılığımızı yineliyoruz.

Sayın Kurtulmuş’un ziyaretinden ve çabalarından duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz."

İLK ZİYARET DEVLET BAHÇELİ'YE

Kurtulmuş, ziyaret turu kapsamında ilk olarak MHP lideri Devlet Bahçeli ile saat 12.30'da bir araya geldi. İki isim arasındaki görüşme TBMM'de başladı. 12.30'da başlayan ikili görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından iki taraftan da herhangi bir açıklama yapılmadı.

ÇERÇEVE YASA TEMMUZ SONU AĞUSTOS BAŞI TBMM'YE GELECEK

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında çerçeve yasa hazırlıklarının temmuz ayına kadar tamamlanması; uzaması halinde ise en geç ağustos ayı başında tasarının TBMM'ye gelmesi bekleniyor.

DEM PARTİ'DEN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Bunun için geçen hafta DEM Parti İmralı Heyeti'nden Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.

Bu görüşmenin ardından DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile dün (20 Temmuz) bir görüşme gerçekleştirdi. Numan Kurtulmuş'un Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşmenin hemen öncesinde DEM Parti'den İmralı ziyaretiyle ilgili açıklama geldi. Açıklamada terör örgütü lideri Öcalan'ın yaptığı yeni çağrıya da yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi