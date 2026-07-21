TBMM'de Çerçeve Yasa Turu: Numan Kurtulmuş'tan DEM Parti'ye Ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin en kritik adımlarından biri olan çerçeve yasa kapsamında siyasi partileri ziyaret turuna başladı. Kurtulmuş ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Saat 12.30'da başlayan görüşme 13.15'te sona erdi. Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa kapsamında siyasi parti ziyaretlerine bugün itibariyle başladı. Görüşmelerde "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında çerçeve yasa hazırlıklarının ele alınacağı öğrenildi.

KURTULMUŞ DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞÜYOR

Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa ziyaretleri kapsamında ikinci ziyaretini DEM Parti'ye gerçekleştirdi. Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşüyor.

İLK ZİYARET DEVLET BAHÇELİ'YE

Kurtulmuş, ziyaret turu kapsamında ilk olarak MHP lideri Devlet Bahçeli ile saat 12.30'da bir araya geldi. İki isim arasındaki görüşme TBMM'de başladı. 12.30'da başlayan ikili görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından iki taraftan da herhangi bir açıklama yapılmadı.

TBMM'de Çerçeve Yasa Turu: Numan Kurtulmuş'tan DEM Parti'ye Ziyaret - Resim : 1

BUGÜN 2 GÖRÜŞME DAHA GERÇEKLEŞECEK

Kurtulmuş, günün geri kalanında Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ve mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile ayrı ayrı görüşecek.

Kurtulmuş, Ekmen ile 15.00'te, Kılıçdaroğlu ile ise 16.00'da bir araya gelecek.

ÇERÇEVE YASA TEMMUZ SONU AĞUSTOS BAŞI TBMM'YE GELECEK

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında çerçeve yasa hazırlıklarının temmuz ayına kadar tamamlanması; uzaması halinde ise en geç ağustos ayı başında tasarının TBMM'ye gelmesi bekleniyor.

DEM PARTİ'DEN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Bunun için geçen hafta DEM Parti İmralı Heyeti'nden Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.

Bu görüşmenin ardından DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile dün (20 Temmuz) bir görüşme gerçekleştirdi. Numan Kurtulmuş'un Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşmenin hemen öncesinde DEM Parti'den İmralı ziyaretiyle ilgili açıklama geldi. Açıklamada terör örgütü lideri Öcalan'ın yaptığı yeni çağrıya da yer verildi.

DEM Parti İmralı Heyeti Duyurdu: Öcalan'la Görüşme Gerçekleşti, Yeni Çağrı GeldiDEM Parti İmralı Heyeti Duyurdu: Öcalan'la Görüşme Gerçekleşti, Yeni Çağrı GeldiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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