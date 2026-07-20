TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Siyasi Partilere 'Çerçeve Yasa' Turu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tatile girmeden Meclis'e sunularak görüşülmesi hedeflenen süreçle ilgili “çerçeve yasa” konusunda siyasi partilere ziyaret gerçekleştirecek. Kurtulmuş’un salı günü MHP ve DEM Parti'yi, çarşamba günü ise AK Parti’yi ziyaret etmesi bekleniyor. Kurtulmuş'un devamında ise CHP ve Yeni Yol Partisi'ni de ziyaret etmesi planlanıyor.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Siyasi Partilere 'Çerçeve Yasa' Turu
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM tatile girmeden önce çerçeve yasanın çıkarılması amacıyla siyasi partilere ziyaret turu planlıyor.

KURTULMUŞ 'ÇERÇEVE YASA' TURUNA ÇIKIYOR

Bu kapsamda Kurtulmuş’un salı günü MHP grup toplantısının ardından Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmesi bekleniyor. Kurtulmuş, bu ziyaretin ardından DEM Parti’ye de grup toplantısından sonra ziyaret gerçekleştirecek.

Kurtulmuş’un çarşamba günü AK Parti’yi ziyaret etmesi öngörülüyor. Ardından ise CHP ve Yeni Yol Partisi’ni ziyaret edecek.

UZLAŞI İÇİN TEMASLARDA BULUNACAK

Numan Kurtulmuş’un ziyaretlerde, TBMM tatile girmeden Meclis’e getirilmesi beklenen çerçeve yasa taslağına ilişkin görüşmelerde bulunacağı ve yasanın uzlaşıyla çıkması için destek isteyeceği ifade edildi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, geçen hafta basını bilgilendirme toplantısında soru üzerine Numan Kurtulmuş'un siyasi partileri ziyaret edeceğini belirterek, "Sanırım Numan Bey bu turu, taslağa vakıf bir şekilde yapacak" ifadelerini kullanmıştı.

HEYET'TEN İMRALI'YA ZİYARET

Öte yandan İmralı Heyeti'nin de çarşamba veya perşembe günü terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

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Kaynak: ANKA

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