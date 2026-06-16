TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti İmralı Heyeti ile Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmus, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

Son Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti İmralı Heyeti ile Görüştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Görüşmede DEM Parti İmralı heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslar ile Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı. Ayrıca TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunda belirtilen düzenlemeler ile Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanmasına ilişkin konular değerlendirildi.

Görüşmeye ilişkin TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şimdiye kadar süreç kapsamında önemli ilerlemeler ve başarılar kaydedildiği, siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda kayda değer önemli sonuçlar elde edildiğinin vurgulandığı görüşmede, bundan sonraki aşamada Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi ifade edildi" ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Kırşehir’de İki İşçi Servisi Çarpıştı: 42 Yaralı! Kırşehir’de İki İşçi Servisi Çarpıştı, 42 Yaralı!
Lunaparkta Ölüm Getiren İhmal: Kamikazenin Çarptığı 20 Yaşındaki Burak'ın Son Anları Kamerada Lunaparkta Ölüm Getiren İhmal: Kamikazenin Çarptığı 20 Yaşındaki Burak'ın Son Anları Kamerada
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Özel Cephesinde 'Üçlü Plan' Hazırlığı: 'Olur da Baskın Seçim Olursa...' Özel Cephesinde 'Üçlü Plan' Hazırlığı: 'Olur da Baskın Seçim Olursa...'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek Canlı Yayında Açıkladı: 'İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayımız Değil' CHP Genel Başkan Yardımcısı Canlı Yayında Açıkladı: 'İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayımız Değil'
Borçlara Faiz İndirimi! 31 Ağustos'a Kadar Başvuran 72 Ay Taksitle Ödeyecek Borçlara Faiz İndirimi! 31 Ağustos'a Kadar Başvuran 72 Ay Taksitle Ödeyecek
Beylikdüzü Belediyesi'ne Operasyon! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı Beylikdüzü Belediyesi'ne Operasyon
Bakan Gürlek Duyurdu: FETÖ’nün Firari Kadroları İçin Yeni Hamle! Yeni Deliller Dosyalara Girdi Bakan Gürlek Duyurdu: FETÖ’nün Firari Kadroları İçin Yeni Hamle! Yeni Deliller Dosyalara Girdi