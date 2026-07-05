TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Tatile Girmeden Bu İş Hallolmuş Olur'

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Şırnaklıların ve çevre illerden bu kadar zor bir mekana geldiler ve çok güzel bir program oldu. Geçen sene de yine Şırnak'ta Gabar'da bir tören yapmıştık, buralar geçtiğimiz yıllarda bizim haberlerde terörle andığımız yerlerdi. Gabar'da 80 varili geçmiş halde. Bölgede barış iklimi hakim. Sürecin bu noktaya gelmesinde Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bahçeli'nin rolü büyük. 21 toplantı gerçekleştirdik. Tarihi komisyon her kesimden insanı dinledi. Oluşan rapor bir yol haritası niteliğinde. Artık örgütün kararlılığı da tamdır, nettir, örgütün silah bırakması ve tasfiyesi konusunda. Büyük bir siyasi kararlılıktır. Hepimizin provokasyonlara dikkat etmesi lazım, herkesin kullandığı dile dikkat etmesi lazım.

'YÜZDE 80'İ GERİDE KALDI'

* Terörsüz Türkiye sürecinin yüzde 80'i geride kaldı. Parlamentomuz tatile girmeden önce büyük oranda bitmiş olur ve Türkiye'nin geleceğini daha güzel bir şekilde konuşuruz. Buralara gelmenin son derece zor olduğu dönemleri yaşadık ve şimdi bu duruma şükürler olsun.

* Meclis'in Komisyonu çalışmalarını bitirdi, çok titiz bir çalışmayla raporunu tamamladı. Çok zor bir rapordu. Destek veren tüm milletvekili arkadaşlarımıza ve siyasilerimize teşekkür ediyorum. Herkes tarafından ortak çalışması şeklinde değil de Meclis'e gelmesi şık olur. Dolayısıyla herkes bu sürece nasıl katkı verebilecekse versin, her türlü desteği vermeye hazır olduğumu söylemek isterim.

'DÜZENLEME GENEL AF NİTELİĞİNDE OLMAYACAK'

* Herkes eteklerindeki taşı döktü. Kritik eşik diye bir tanımlamadan vazgeçildi. İmralı silahlara yer yoktur dedi, örgüt böyle bir iradeyi ortaya koymasaydı böyle bir süreç başlamazdı. Silahların bırakıldığının tespitiyle oluşacak bir çerçeve yasa. Bu yasa geçici bir yasa olacak. Kıyamete kadar olmayacak. Silahlarını bırakan bundan istifade edecek. Yasal düzenleme genel af niteliğinden olmayacak.

* Toplumsal bir mesele. Makul çoğunluğun desteklediği bir şekilde bugüne kadar geldi. Yasal çerçevenin ortaya konulmasında da karşılık bulacaktır. Dünyanın en hatasız işini yapsanız bile eleştiren olabilir. Süreyi uzatmamak lazım. Bir an evvel bu işin bitirilmesi lazım. Komisyon sırasında şehit anneleri, örgüt mensuplarının annelerinin olduğu bir ortamda "Biz artık çocuklarımızı değil, silahlarımızı gömmek istiyoruz" dediler.

'2 SENEDİR TERÖR SALDIRISI OLMUYOR'

* 2 senedir çok şükür TUSAŞ saldırısını dışarda bırakırsanız, Türkiye'nin hiçbir yerinde terör saldırısı olmuyor. Biz başından beri terör sadece tek başına bitmesi değil, bölgede terör örgütü elimine edildikçe Türkiye'de de öyle olur. Bir masal değil, sahanın realitesi budur. Aramıza konulmak istenen bu örgütleri bir kenara koyunca bu geniş coğrafyada halklar barış ve huzur içinde yaşayacak. Suriye'deki terörün bitmesinin Türkiye'de de nasıl rahatlattığını görüyoruz.

* Bu topraklarda Türk ile Kürt'ün bir kavgası gürültüsü olmadı. Hatta ben çocukluğumu hatırlıyorum. Hiçbir komşunun etnik kimliğini sorduğunu, sorguladığını hatırlamam. Etnik aidiyetler üzerinden kimlikleri farklılaştırmak yanlıştır. Dillerimizin farklılıkları da Allah'ın rahmetidir. Müslümanı gayrimüslimi farklı olması Anadolu kültürünün özetidir. Şimdi bu halk sosyolojisi bu şekilde çalıştı, inşallah bu halkımız hep birlikte barış içinde yaşayacak.

CHP MESAJI: 'İÇİMİZ SIZLIYOR'

* Şimdi şunu önce şunu söyleyeyim; bunu samimiyetimle, bütün samimiyetimle söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir görüntü içerisinde olmasından asla razı değiliz. İçimiz sızlıyor. Yeri geldiği zaman Türkiye'nin kurucu partisi, en azından bütün partilerin ilki diyelim Türkiye Cumhuriyeti bakımından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir iç türbülansın içerisinde olması, iç karışıklığın içerisinde olması, zaman zaman bunların da böyle istemediğimiz boyutlarda olması bizleri de üzüyor, fevkalade ciddi şekilde üzüyor.

* Daha evvel de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bu tür şeyler olmuş; işte hem mesela 1993'te o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan'la pardon Murat Karayalçın'la Grup Başkanı Aydın Güven Gürkan arasında farklılıklar olmuş ama bildiğim kadarıyla gelip aynı ortamda konuşabilmişler. Meselelerini bir şekilde kendi parti içerisindeki süreçlerde halledebilmişler. Ben Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımıza bunu tavsiye ederim.

* Meclis yönetimi bakımından ise ısrarla söylediğim başından beri bir şey var. Meclis Başkanlığı parlamento hukuku ile sorumludur. Yani Siyasi Partiler Yasası, meclis içtüzüğü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tüzüğü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup yönetmeliği ile kayıtlıdır. Yani buradan bize, bir de tabii biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde kim kimi, ne oldu, nasıl seçti, biz bunu bilmeyiz. Bize gelecek olan yazılarla biz buna karar veririz. Dolayısıyla gerek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'ndan, gerek Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığı'ndan gelen yazıları biz muhatap alır ve bunu işleme koyarız. Şimdiye kadar da öyle yaptık.

* Ama aralarında herhangi bir konuda problem var, ya bunun çözüm yeri meclis başkanlığı değildir. Meclis Başkanlığı mahkeme değildir. Mahkeme iki taraf arasında olan tartışmayı sonlandıracak mahkeme değildir. Meclis Başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin vasisi de değildir. Yani 'sen onu öyle yaptın ama yanlış yaptın, sen de onu yanlış yaptın, hadi böyle doğrusu' diyecek konumda değiliz. Biz bütün partilere karşı eşit mesafedeyiz ve her parti kendi iç hukukuyla mecliste var olur ve meclis grubunu yönetir. Partinin kendi grubunun nasıl yönetileceği meselesi ise partinin kendisinin nasıl yönetileceği, tabii ki partinin genel başkanının ve ilgili kurullarının görevidir. Dolayısıyla parlamento hukuku bakımından yani hiç taviz vermeden, birebir parlamento hukuku bize hangi alanlarda hareket etmemizi söylüyorsa o şekilde hareket ediyoruz. Ümit ederim ki bu ihtilaflar da kendi içlerinde bir an evvel biter.

Kaynak: Haber Merkezi