TBMM Başkanı Buhurizade Mustafa Itri Kültür Sanat Sezonu Açılışına Katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugünkü hakim olan medeniyet değerleri üzerinden dünyanın hiçbir sorununun çözülebilmesi mümkün görünmüyor. Sözün yeniden, güçlü bir şekilde insan merkezli ve denge esaslı bir şekilde anlatılması ve bütün dünyaya yaygınlaştırılması lazım." dedi.

Kurtulmuş, Esenler Belediyesince Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam'da düzenlenen "Buhurizade Mustafa Itri 2024-2025 Kültür Sanat Sezonu" açılış programında yaptığı konuşmada, dünyada her dönemde cazibe merkezi olmuş bazı şehirler bulunduğunu ifade ederek, hiç şüphesiz İstanbul'un büyük medeniyetin cazibe merkezlerinden birisi ve dünyanın başkenti olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, büyük İslam medeniyetinin en temel vasıflarından, en ayırıcı özelliklerinden birisinin maddi zenginlikle manevi derinliği, bilim ve teknolojiyle kültür ve sanatı, insanla doğal kainat ve kainatın yaratıcısı arasındaki dengeyi mükemmel bir şekilde kurmuş olmasından geldiğini ifade etti.

Sadece kültür ve sanat insanlarının değil, yöneticilerin, bilim insanlarının, teknolojiyle uğraşanların, siyasetçilerin ve her alanda bulunanların bu denge fikri üzerinde kendi görüşlerini ilerletmesi ve bunların üzerinde yeni, güçlü medeniyet merkezleri inşa etmek için gayret sarf etmeleri gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Bu anlamda Esenler Belediyesinin her yılına bir başka önemli şahsiyetin ismini vererek, kültür ve sanat sezonunda benim de yıllardır yakinen takip ettiğim önemli faaliyetleri sadece kapalı bazı mekanlarda değil, halkın tamamına, şehre de yansıtarak gerçekleştiriyor olmasını her türlü takdirin üstünde gördüğümü ifade etmek isterim. Ümit ederim ki bu yılki çalışmalar da Buhurizade Mustafa Itri Efendi'nin şanına, şöhretine yakışır şekilde yaygınlaşarak sürdürülecektir." dedi.

Kurtulmuş, dünyanın çok büyük sorunlarla karşı karşıya olduğu, büyük krizlerin, kaosların ve altüst oluşların yaşandığı bir dönemden geçildiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç şüphesiz şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki insanlık tarihinin belki de karşı karşıya kaldığı en zor meydan okumaların, en zor problemlerin yaşandığı, çözümsüz görülen çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığımız bir dönemdeyiz. Bu sıkıntıların, krizlerin hiçbirisinden dünyanın hiçbir bölgesi azade değildir. Bir tarafta açlık ve kıtlık, bir tarafta gelir dağılımı adaletsizliği, bir tarafta göç, göçmen, yabancılaştırma, ötekileştirme meselesi, bir tarafta işgaller, bir tarafta açlıktan hayatını kaybeden insanlar, bir tarafta eğitimsizlikten hayattan koparılmış olan gençlerin olduğu ülkeler, bir tarafta kuraklık, iklim değişikliği ve birtakım bu değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan olağanüstü yüksek, insanlara zarar veren felaketler... Sayın sayabildiğiniz kadar. Bunların bir kısmı doğal olarak bize geliyor gibi görünse de tamamına yakını insan eliyle gerçekleşen krizlerdir, kaoslardır."

Kurtulmuş, her gün onlarca Filistinlinin şehit olmasına neden olan, başta Gazze'deki katliam ve soykırım olmak üzere İslam dünyasının üzerinde yoğunlaşan krizlerin, soykırımların bugünkü küresel sistem içinde de bir şekilde çözülmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Lafı uzatmaya gerek yoktur. İsrail, Netanyahu hükümeti, Netanyahu ve çetesi barbardır, zalimdir, katildir, soykırımcıdır, savaş suçlusudur. Ama bütün meseleyi Netanyahu ve çetesinin üstüne yıkarak bu soruna da bir çözüm bulunamayacağı aşikardır. Evet, bunlar arzı mevud peşinde koşarak bütün bu topraklarda kendisinden olmayan kimsenin kalmaması için artık altın vuruşu yapmak istiyorlar." diye konuştu.

İnsanları yaratılışta eşit kabul etmeyen, devletlerin egemenlikte eşitliğini kabul etmeyen hiçbir dünya sisteminin, anlayışın dünyadaki çatışmaları çözmeye imkan ve ihtimali olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, onun için Türkiye'nin, büyük İslam medeniyetinin varislerinin, evrensel olarak kabul edilebilecek teklifleri ortaya koyma mecburiyeti olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, yeni bir medeniyete, bakışa, anlayışa ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bugünkü hakim olan medeniyet değerleri üzerinden dünyanın hiçbir sorununun çözülebilmesi mümkün görünmüyor. Sözün yeniden, güçlü bir şekilde insan merkezli ve denge esaslı bir şekilde anlatılması ve bütün dünyaya yaygınlaştırılması lazım." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin özü, özeti olan kültür ve sanat insanlarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, bu yıl yapılacak etkinliklerin güzel geçmesini dileyerek sözlerini sonlandırdı.

- Programdan notlar

"Nevakar", "Segah Tekbir", "Salat-ı Ümmiye" ve "Segah Yürük Semai" gibi pek çok besteye imza atan Buhurizade Mustafa Itri Efendi'ye ithaf edilen 2024-2025 Kültür Sanat Sezonu, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen programla başlatıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, milletvekilleri, sanat, siyaset ve musiki dünyasından pek çok ismin katılımıyla gerçekleştirilen programda, Buhurizade Mustafa Itri Efendi'nin bestelerinin icra edildiği konser verildi.

Kaynak: AA