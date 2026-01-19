Tayfun Kahraman Hastaneye Kaldırıldı: Eşi Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gezi davası tutuklusu ve MS hastası Tayfun Kahraman, cezaevinde düşerek başından ve elinden yaralanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır kortizon tedavisi gören Kahraman’ın hareket kabiliyetinin ciddi ölçüde azaldığı belirtildi.

ALNINDA YARIK OLUŞTU

Eşi Meriç Kahraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Kahraman’ın gündüz sayımı sırasında dengesini kaybederek düştüğünü, başını yere çarptığını ve alnında yarık oluştuğunu aktardı. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra cezaevine geri gönderilen Kahraman’ın, devam eden şişlik ve morarma nedeniyle bugün eline atel takıldığı bildirildi. Meriç Kahraman, Anayasa Mahkemesi’nin yeniden yargılama kararını hatırlatarak, eşinin cezaevi koşullarında sağlık durumunun her geçen gün kötüleştiğini ve serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Dün, gün içerisinde Tayfun’un apar topar hastaneye kaldırıldığını öğrendim.



Bugün kendisiyle telefonda 10 dakika görüşme şansım oldu ve yaşananları öğrendim.



MS hastası olan eşim Tayfun Kahraman, dün gündüz sayımına çıkarken dengesini sağlayamayıp, ayağını yere basamadığı için… — Dr. Meriç Demir Kahraman (@de_meric) January 19, 2026

