Tayfun Kahraman Hastaneye Kaldırıldı: Eşi Duyurdu

Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman, cezaevinde düşerek başından ve elinden yaralandı. Eşi, AYM kararına rağmen serbest bırakılmadığını belirterek sağlık durumunun tehlikede olduğunu açıkladı.

Son Güncelleme:
Tayfun Kahraman Hastaneye Kaldırıldı: Eşi Duyurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gezi davası tutuklusu ve MS hastası Tayfun Kahraman, cezaevinde düşerek başından ve elinden yaralanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır kortizon tedavisi gören Kahraman’ın hareket kabiliyetinin ciddi ölçüde azaldığı belirtildi.

ALNINDA YARIK OLUŞTU

Eşi Meriç Kahraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Kahraman’ın gündüz sayımı sırasında dengesini kaybederek düştüğünü, başını yere çarptığını ve alnında yarık oluştuğunu aktardı. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra cezaevine geri gönderilen Kahraman’ın, devam eden şişlik ve morarma nedeniyle bugün eline atel takıldığı bildirildi. Meriç Kahraman, Anayasa Mahkemesi’nin yeniden yargılama kararını hatırlatarak, eşinin cezaevi koşullarında sağlık durumunun her geçen gün kötüleştiğini ve serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tayfun Kahraman İçin Konuştu: Gözler Adli Tıp'taAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tayfun Kahraman İçin Konuştu: Gözler Adli Tıp'taGüncel

Tayfun Kahraman Hastaneye KaldırıldıTayfun Kahraman Hastaneye KaldırıldıGüncel

Tayfun Kahraman'ın Tahliye Talebine RetTayfun Kahraman'ın Tahliye Talebine RetGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Tayfun Kahraman
Son Güncelleme:
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında Kilit İsim Rabia Karaca Ek İfade Verdi! Dikkat Çeken Sarı Oda Detayı Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında Rabia Karaca Ek İfade Verdi! Dikkat Çeken Sarı Oda Detayı
Kartalkaya’da Küller Hala Sıcak! Grand Kartal Faciasının Üzerinden Bir Yıl Geçti Kartalkaya’da Küller Hala Sıcak! Grand Kartal Faciasının Üzerinden Bir Yıl Geçti
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Uzayda Şaşırtan Keşif! Bilim Dünyası Şokta Uzayda Şaşırtan Keşif! Bilim Dünyası Şokta
Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor... Meteoroloji 9 İli Uyardı Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor... Meteoroloji 9 İli Uyardı
Uçaklarda Kabin Kuralları Değişti! Yolcular İçin Yeni Dönem! Yeni Yasak Listesi Açıklandı Uçaklarda Kabin Kuralları Değişti! Yolcular İçin Yeni Dönem! Yeni Yasak Listesi Açıklandı
İstanbul’un Altı Kaynıyor! Yer Kabuğundan Gelen Korkunç İşaret! Büyük Deprem Senaryosu Altüst Oldu İstanbul’un Altı Kaynıyor! Yer Kabuğundan Gelen Korkunç İşaret! Büyük Deprem Senaryosu Altüst Oldu
Türkiye Buz Kesecek! Kar ve Don Uyarısı Peş Peşe Geldi! Meteoroloji 9 İl İçin Sarı Kodlu Alarm Verdi Türkiye Buz Kesecek! Kar ve Don Uyarısı Peş Peşe Geldi! Meteoroloji 9 İl İçin Sarı Kodlu Alarm Verdi