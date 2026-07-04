TAYFUN Blok-3'ten Tarihi Başarı: Hareketli Hedefi Tam İsabetle Vurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ROKETSAN tarafından geliştirilen TAYFUN Blok-3 füzesi, bir ilke imza attı. Test kapsamında, düşman unsuru olarak belirlenen serbest gezen insansız deniz aracı, canlı harp başlığı kullanılan TAYFUN Blok-3 tarafından arayıcı başlıkla kilitlenerek vuruldu. Yaklaşık 7 metre uzunluğundaki balıkçı teknesi büyüklüğündeki hedef yüksek hızla imha edilirken, Türkiye'de ilk kez bir balistik füze ile seyir halindeki su üstü hedef başarıyla vurulmuş oldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TAYFUN Blok-3'ün uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetini bir kez daha kanıtladığını belirterek, füzenin hareketli hedefi tam isabetle vurduğunu ifade etti. Görgün, TAYFUN'un Türkiye'nin caydırıcılığını güçlendirecek stratejik kabiliyetlerden biri olduğunu vurguladı.

CAYDIRICILIK VURGUSU

ROKETSAN da yaptığı açıklamada, hipersonik hızlara ulaşabilen TAYFUN Blok-3'ün uzun menzilde ilk kez hareketli su üstü hedefini cerrahi hassasiyetle imha ettiğini duyurdu. Açıklamada, ürünün kabiliyetlerinin geliştirilmeye devam edildiği ve stratejik caydırıcılığın güçlendirildiği kaydedildi.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise testte arayıcı başlık entegrasyonunun başarıyla kullanıldığını belirterek, TAYFUN Blok-3'ün hareketli hedefi tam isabetle vurmasının Türkiye'de ilk, dünyadaysa sayılı örneklerden biri olduğunu söyledi.

Kaynak: AA