Tavuk Yedikten Sonra Fenalaşmıştı: Neslinur'un Ölümünde Fare Zehri ve Siyanür Şüphesi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde aynı evde yaşayan üç kardeşin rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıkan zehirlenme şüphesi, bölgede geniş çaplı inceleme başlatılmasına neden oldu. Tedavi altına alınan kardeşlerden 18 yaşındaki Neslinur T., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer iki kardeşin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Muğla Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, üç kardeşin Seydikemer’deki evlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı, Fethiye Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildikleri belirtildi. Açıklamada, Neslinur T.’nin tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı, diğer iki kardeşin tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.

Valilik, olayla ilgili Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Seydikemer Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin çalışmalarını koordineli şekilde yürüttüğünü, kesin zehirlenme nedeninin tetkik ve analiz sonuçları ile adli tıp raporunun ardından netleşeceğini bildirdi.

AFAD’IN KBRN EKİBİ EVDE İNCELEME YAPTI

Olayın ardından AFAD’ın Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekibi evde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Odalarda gaz ölçümü yapan ekipler, çok sayıda numune alarak analiz için laboratuvara gönderdi. İncelemelere bilirkişi heyeti de eşlik etti.

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Gülşen Arslan ve Cumhuriyet Savcısı Ali Baturçu’nın da inceleme yapılan eve gelerek bilgi aldığı, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli’nin ise çalışmaları yerinde takip ettiği öğrenildi.

FARE ZEHRİ VE ISITMA SİSTEMİNE DİKKAT ÇEKEN BULGULAR

Ön değerlendirmelere göre evde fare zehri bulunduğu, ayrıca evin alttan ısıtma sistemiyle ısıtıldığı belirlendi. Uzman ekiplerin ilk tespitlerine göre fare zehri ile ısı arasında bir kimyasal tepkime oluşarak siyanür benzeri bir etki yaratmış olabileceği değerlendiriliyor. Kesin sonuçlar laboratuvar incelemelerinin ardından açıklanacak.

CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLECEK

Hayatını kaybeden Neslinur T.’nin cenazesinin otopsi işlemleri Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürüyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenazenin aileye teslim edileceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde rahatsızlanan Neslinur T, F.T. (10) ve R.T. (12) Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, durumu ağır olan Neslinur T, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

