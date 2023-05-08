Tatil planları yine ertelendi: 9 Mayıs sonrası için uyarı
Meteorolojik kaynaklara göre ülkemiz 9 Mayıs'tan itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.
Türkiye artık yavaş yavaş yaz moduna girmek istiyor. Fakat küresel ısınmanın etkisi ve El Nino hava olayları bir türlü Türkiye'nin hava durumunun normalleşmesine izin vermiyor. Vatandaşlar havaların ısınmasıyla birlikte yavaş yavaş sıcakların etkili olacağını düşünmeye başlamıştı ancak işler beklenildiği gibi gitmedi.
9 MAYIS'TAN SONRASI İÇİN UYARI GELDİ
Tüm Türkiye'ye 9 Mayıs'tan sonrası için uyarı geldi. TV100'de yer alan habere göre meteorolojik kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'yi 9 Mayıs'tan sonra yeni bir soğuk hava dalgasının beklediği kaydedildi.
Gözler bu açıklamadan sonra yaz tatillerinin uğrak merkezlerine çevrildi.
Meteorolojik kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre 9 Mayıs'tan sonra başlayacak soğuk hava furyasından tatil bölgeleri olarak adlandırdığımız İzmir, Antalya, Muğla, Mersin, Çanakkale, Balıkesir ve Aydın da etkilenecek.