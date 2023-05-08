Tatil planları yine ertelendi: 9 Mayıs sonrası için uyarı

9 MAYIS'TAN SONRASI İÇİN UYARI GELDİ

Tüm Türkiye'ye 9 Mayıs'tan sonrası için uyarı geldi. TV100'de yer alan habere göre meteorolojik kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'yi 9 Mayıs'tan sonra yeni bir soğuk hava dalgasının beklediği kaydedildi.