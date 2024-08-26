Hava Birden Patladı, Tatilciler Kabusu Yaşadı! Antalya'da Korku Dolu Anlar

Tatil cenneti Antalya'da fırtına etkili oldu. Kısa süre etkisini gösteren fırtına ortalığı birbirine kattı. Plajdaki şezlonglar denize düştü, şemsiyeler ise uçtu.

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Kemer'de kısa süreli yağışın ardından sahilde fırtına etkili oldu. Kuvvetli fırtına nedeniyle sahil bandındaki bazı plajlarda şezlong, şemsiyeler ve tenteler uçuştu.

İskelelerdeki şezlonglar da rüzgarın etkisiyle suya düştü. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan bazı tatilciler kısa süreli panik yaşadı. Bazı tatilciler de hızlıca otele döndü.

Otel çalışanları, sürüklenen şezlongları yüzerek kıyıya çıkardı. Fırtına nedeniyle bazı otellerin plajlarında hasar oluştu.

Olay anı, Deniz Caddesi'ndeki bir otelin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, aniden bastıran yağış ve fırtınayla denizde dalga oluşması, fırtına nedeniyle otelin iskelesindeki şezlongların denize savrulması, ağaçların sallanması, kopan parçaların uçuşması ve sahildeki tatilcilerin otele koşması yer alıyor.

Kaynak: AA

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