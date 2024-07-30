Tartıştığı Sürücünü Kemiklerini Kırmıştı: Bağcılar'daki Trafik Magandası Tutuklandı

İstanbul Bağcılar'da bir sürücü, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı başka bir sürücüyü darp etti. Olay, 27 Temmuz'da Demirkapı Mahallesi'nde gerçekleşti. Tartışma esnasında O.K. isimli sürücü, E.C. adlı diğer sürücü tarafından darp edildi ve kafasına aldığı darbeyle baygınlık geçirdi. Çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti ve saldırının görüntülerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Saldırıya uğrayan ve vücudunda kırıklar oluşan O.K. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

O. K. ifadesinde şunları söyledi:



“27.07.2024 günü saat 19:30-20:00 sıralarında ... plaka sayılı sevk ve idaresi bende olan araç ile Demirkapı Mahallesi 1709. Sokak içerisine döndüğüm esnada... plaka sayılı araç yol ortasında duruyordu içerisinde bir erkek ve bir bayan şahıs vardı ben de geçmek için kornaya bastım. Araç içerisinde olan erkek şahıs bana ‘hayırdır l.n’ dedi. Aramızda sözlü tartışma yaşadık. Sonrasında aracında bayan olmasından dolayı şahsa s….g… dedim. Şahıs arabadan indi ve kadına ‘bıçağı ver öldüreceğim’ dedi. Şahıs bana karşı küfür etti fakat şu an hatırlamıyorum. Bende araç kapısı açılmadığı için aracı biraz öne alarak araçtan indim şahsın yanına geldiğimde ayağım kayarak yere düştüm. Şahıs benim yüzüme tekme attı ben de o esnada bayılmışım gözümü açtığımda ambulans içerisindeydim. Benim bu olayda kaşım yarıldı, burnumda kırık oluştu, çenemde yarılma oluştu, 3 dişimde kırık var. Beni darp eden, tehdit eden ve hakaret eden... plak sayılı araç sürücüsünden davacı ve şikayetçiyim.”

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şikayetin ardından çalışma başlatan Emniyet ekipleri saldırganın E. C. isimli şahıs olduğunu tespit ederek Beylikdüzü ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen Şüpheli E. C.’nin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ‘Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek sekelde kasten yaralamak ve kasten yaralama suçlarından’ tutuklanmasına karar verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem