Tartıştığı Kadını Vurup, İntihara Kalkıştı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadını silahla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı Kadını Vurup, İntihara Kalkıştı

Malatya’nın Doğanşehirilçesi Polatdere Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, T.P. adlı şahıs, birlikte yaşadığı G.U. ile ailevi bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahla G.U.’yu yaralayan T.P., daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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