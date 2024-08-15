Tartıştığı Husumetlisini Öldürdü

Bingöl'de aralarında husumet bulunan iki kişi arasında tartışma çıktı. Fatih Bayar isimli kişi, tartıştığı husumetlisi M.T. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Son Güncelleme:
Tartıştığı Husumetlisini Öldürdü

Bingöl'de Saray Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde sabah saatlerinde M.T. ile henüz bilinmeyen nedenle aralarında husumet bulunan Fatih Bayar tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada M.T., yanında getirdiği tabancayla Bayar'a ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bayar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bayar'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, kaçan M.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.T.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Bingöl
Son Güncelleme:
Güzellik Kraliçesi Futbolcu Oldu: Podyumların Ardından Yeşil Sahaların da Tozunu Attıracak Güzellik Kraliçesi Futbolcu Oldu
Gürültü İhbarına Giden Ekipler, 10 Kaçak Göçmeni Yakaladı Gürültü İhbarına Giden Ekipler, 10 Kaçak Göçmeni Yakaladı
Dere Yatağında Bulunan Kadın Cesediyle İlgili 4 Gözaltı Dere Yatağında Bulunan Kadın Cesediyle İlgili 4 Gözaltı
Erdoğan’ın En Sevdiği Hakem Türü Erdoğan’ın En Sevdiği Hakem Türü
ÇOK OKUNANLAR
SONAR’ın VIP Anketi: Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor
Sokak Röportajının Ardından Tutuklanan Kadın Konuştu: 'Görüşlerimi Açıklamaya Devam Edeceğim, Beni Korkutamazlar' 'Elin Arap'ı Öldü Diye Ben Neden Yas Tutuyorum?' Demişti
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap
Aynı Aileye Ait Otobüs ve Lüks Yatta Eş Zamanlı Yangın! Aynı Aileye Ait Otobüs ve Lüks Yatta Eş Zamanlı Yangın!
Arif Çetin Cephesinden İlk Çıkış: 'Bizler Yeniçeri Değiliz!' İstifa Geriliminde İlk Çıkış... 'Yeniçeri Değiliz!'