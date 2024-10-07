Tartıştığı Eşini Bıçakla Yaraladı

Eskişehir'de bir erkek, tartıştığı karısını evde misafir varken bıçakladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

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Tartıştığı Eşini Bıçakla Yaraladı

Olay, Eskişehir’de Şirintepe Mahallesi Söğütçü Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre K. ile eşi Melek K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda Emre K., bıçakla eşi Melek K.’ye saldırdı. Evde misafir olarak bulunan kişinin engel olması sonucunda Melek K., sol göğüs altından bıçakla hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eşi tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda yaralanan Melek K., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eşine bıçakla saldıran Emre K. ise suç aletiyle birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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