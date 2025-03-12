Tartışmalı Siber Güvenlik Kanunu Meclisten Geçti

Bir süredir TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Siber Güvenlik Kanunu kabul edildi. Kanun ile sanal alemde bireysel, kamu ve özel sektöre yönelik dijital güvenliğin sağlanmasını amaçlıyor.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Tartışmalı Siber Güvenlik Kanunu Meclisten Geçti

Fulya Açıkel/ANKARA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), uzun süredir üzerinde çalışılan Siber Güvenlik Kanunu’nu kabul etti. Kanun, bireysel kullanıcıların, kamu kurumlarının ve özel sektörün dijital güvenliğini artırmayı amaçlayan bir dizi yeni düzenlemeyi içeriyor.

SİBER TEHDİTLERE KARŞI GÜÇLÜ ÖNLEMLER

Yeni yasa ile birlikte, kritik altyapılar ve devlet kurumları, siber saldırılara karşı daha etkin bir koruma sistemine kavuşacak. Kanun, özel sektör ve kamu kurumlarının siber güvenlik standartlarına uyum sağlamasını zorunlu hale getirirken, güvenlik açıklarının düzenli olarak denetlenmesini de sağlayacak.
Kişisel verilerin korunması konusunda da önemli adımlar atan yasa, bireylerin dijital mahremiyetini ihlal eden kişi ve kurumlara yönelik yaptırımları ağırlaştırıyor. Buna göre, yasa dışı veri toplama ve sızdırma suçlarına daha yüksek para cezaları ve hapis cezaları da getiriliyor.

SİBER SUÇLARA DAHA AĞIR YAPTIRIMLAR

Kanun kapsamında, siber saldırılar, dolandırıcılık ve yasa dışı erişim girişimleri gibi suçlar için cezalar artırıldı. Özellikle, finans sektörü, sağlık hizmetleri ve kamu sistemlerine yönelik siber saldırılar ağır suç kapsamına alınarak daha caydırıcı cezalar öngörüldü.

ŞİRKETLERE VE BİREYLERE YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Yeni düzenleme ile büyük ölçekli şirketler, siber güvenlik önlemlerini artırmak ve kullanıcı verilerini korumakla yükümlü hale getirildi. Ayrıca, sosyal medya platformlarına ve dijital hizmet sağlayıcılara ek sorumluluklar getirilerek, sahte hesaplar ve siber zorbalık gibi tehditlerle mücadelede daha etkin politikalar uygulanması zorunlu kılındı.

Yeni kanunla birlikte, Türkiye dijital güvenlik konusunda daha sıkı önlemler alan ülkeler arasına katılmış oldu. Kanunun Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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