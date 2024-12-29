Tartışma, Kavgaya Dönüştü; Bıçaklar Çekildi!

Çorum'un Alaca ilçesinde Meram 4. Sokak'ta K.E. ile İ.E. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.E., K.E.'yi bıçaklayarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Şüpheli şahıs ise polis ekiplerince suç aleti ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA