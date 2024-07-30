Tartışma Kanlı Bitti, Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldürdü

İsparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde baba ile kızının kavgası kanlı bitti. 20 yaşındaki kadın tartıştığı babasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

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Tartışma Kanlı Bitti, Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldürdü

Isparta'da baba ile kızı arasında çıkan kavgada 20 yaşındaki genç kadın babasını göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan baba tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dün gece saatlerinde Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde meydana gelen olayda 20 yaşındaki D.Z. ile babası Osman Z. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından D.Z. babasını bıçakla göğsünden yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Osman Z. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası D.Z. ise gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bıçaklı Saldırı Isparta
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