Tartışma Büyüdü, Silahlar Çekildi! Kocaeli'de Korku Dolu Anlar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde 4 kişi arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Tartışma Büyüdü, Silahlar Çekildi! Kocaeli'de Korku Dolu Anlar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Erenler Mahallesi Reşadiye Sokak'ta bulunan evde henüz bilinmeyen sebeple İ.K., Ö.D. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan silahlı kavgada İ.K. ile Ö.D. yaralandı.

Tabancadan çıkan kurşunla yaralanan 2 kişi kanlar içinde yerde kalırken, 2 şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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