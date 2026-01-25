Tarsus’ta Protesto Sonrası Açılan Ateş Can Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarsus’un Gazipaşa Mahallesi’nde Suriye’deki çatışmaları protesto etmek amacıyla DEM Parti Tarsus İlçe Başkanlığı organizasyonunda yaklaşık 100 kişinin katılımıyla izinsiz bir gösteri düzenlendi. Valiliğin açıklamasına göre gösteri, görüşmelerin ardından saat 20.20 sıralarında sona erdi.

Kalabalığın dağılmasının ardından bir grup şahsın bir evin bahçesine girmesi üzerine ev sahibiyle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında ev sahibi H.K.’nin havaya ateş açtığı, merminin karşı binanın balkonunda bulunan Suriye uyruklu B.A.’ya isabet ettiği öğrenildi. Ağır yaralanan B.A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası H.K. ile oğlu A.K., olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

25.01.2026 günü saat 19.00 sıralarında, Tarsus İlçemiz Gazipaşa Mahallesinde Suriye'de meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla DEM Parti Tarsus İlçe Başkanlığı organizasyonunda yaklaşık 100 kişinin katılımıyla izinsiz bir gösteri düzenlenmiş, yapılan görüşmelerin ardından…

