Tarsus'ta kız Futbol Takımlarından Anlamlı Maç

Tarsus’ta Kavaklı Spor Kulübü ve Gençlerbirliği Spor Kulübü kız futbol takımları, Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle maç yaptı.

Tarsus'ta kız Futbol Takımlarından Anlamlı Maç

Tarsus’ta Kavaklı Spor Kulübü ve Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün kız futbol takımlarının karşılaştığı etkinlik, kız çocuklarının spor ve diğer tüm alanlarda eşit haklara sahip bireyler olarak yer alabilmelerine dikkati çekti.

Faruk Sodan Stadı’nda gerçekleşen farkındalık maçına Başkan Boltaç da ailesiyle katıldı. Başkan Yardımcıları Ali Uyan, Muzaffer Akkılıç ve CHP İlçe Başkanı Selahattin Şahin de etkinlikte yer aldı. Beraberlikle sonuçlanan maç, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Başkan Boltaç, etkinliğe ilişkin, “Kızlarımızın özgürlüğü en büyük gücümüzdür. Onların her alanda özgür ve eşit bireyler olarak var olmaları gerektiğini savunuyoruz. Bu etkinlik, onların güçlenmesine katkı sağlamak için attığımız önemli bir adımdır. Bu özel etkinlikle kız çocuklarının güçlenmesine yönelik anlamlı bir farkındalık oluşturmayı hedefledik. Tarsus Belediyesi olarak onların her zaman yanında olacağız” dedi.

Kaynak: ANKA

Sütçüler İşin Sırrını Açığa Verdi! Sütün Dibinin Tutmasını Engelleyen Yöntem Meğer Buymuş Sütçüler İşin Sırrını Açığa Verdi! Sütün Dibinin Tutmasını Engelleyen Yöntem Meğer Buymuş
İstanbul'da Motosikletli ve Atlı Kadın Zabıtalar Görev Başında İstanbul'da Motosikletli ve Atlı Kadın Zabıtalar Görev Başında
Çamaşır Suyundan 20 Kat Daha Etkili Yöntem: İşte Sapsarı Klozeti 10 Dakikada Bembeyaz Yapan Karışım Çamaşır Suyundan 20 Kat Daha Etkili Yöntem: İşte Sapsarı Klozeti 10 Dakikada Bembeyaz Yapan Karışım
İstanbul'da Zehir Tacirlerine Operasyon! 44 Kişi Yakalandı İstanbul'da Zehir Tacirlerine Operasyon! 44 Kişi Yakalandı