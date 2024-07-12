Tarsus'ta 12 Bin Adet Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürün İmha Edildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş toplam 12 bin adet ürün ele geçirildi. El konulan ürünler Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından imha edildi.

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Tarsus'ta 12 Bin Adet Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürün İmha Edildi

Tarsus Belediyesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Gerçekleştirilen denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş toplam 12 bin adet ürün tespit edildi. Denetim yapılan işletmeye cezai işlem uygulandı. İçerisinde süt ve süt ürünleri, temizlik ürünleri, sağlık ve hijyen malzemelerinin olduğu ürünler, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde imha edildi.

"EKİPLERİMİZ HER DAİM İŞİNİN BAŞINDA"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, gerçekleştirilen denetimlerle ilgili, "Tarsus halkının sağlığını korumak için denetimlerimizi sürdüreceğiz. Sağlık en önem verdiğimiz konulardan birisi. Bu yüzden zabıta ekiplerimiz her daim işinin başında" dedi.

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Kaynak: İHA

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