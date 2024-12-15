Tarlaya Hasat İçin Değil, İçmek İçin Akın Ettiler! Çuval Dolusu Çalmışlar

On Dokuz Mayıs Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Paneli'nde, Samsun'da yetiştirilen endüstriyel kenevir tarlalarına dadanan uyuşturucu bağımlıları gündem oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Tarlaya Hasat İçin Değil, İçmek İçin Akın Ettiler! Çuval Dolusu Çalmışlar - Resim: 1

Samsun'daki endüstriyel kenevir tarlaları, yıllar önce uyuşturucu bağımlılarının hedefi haline gelmişti. On Dokuz Mayıs Üniversitesi’nde düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Paneli’nde gündeme gelen bu durum, dikkatleri bir kez daha Samsun’daki endüstriyel kenevir üretimine çekti.

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Tarlaya Hasat İçin Değil, İçmek İçin Akın Ettiler! Çuval Dolusu Çalmışlar - Resim: 2

ÇUVAL ÇUVAL ÇALMIŞLAR

2005-2010 yılları arasında uyuşturucu bağımlılarının çuval çuval kenevir çaldığı ancak çaldıkları kenevirin keyif verici maddeye dönüştürülemeyeceğini fark ederek bu tarlalardan vazgeçtikleri belirtildi.

Panelde konuşan Tarım ve Islah Anabilim Dalı Başkanı ve Kenevir Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, endüstriyel kenevirin uyuşturucu amaçla kullanılamayacağını açıklayarak, "Bağımlılar kenevir çalıyordu ama THC oranı çok düşük olduğu için maddeyi keyif verici olarak kullanamayınca bu tarlaları terk ettiler" dedi.

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Tarlaya Hasat İçin Değil, İçmek İçin Akın Ettiler! Çuval Dolusu Çalmışlar - Resim: 3

ŞİMDİ İSE BAŞLICA SORUN KUŞLAR

Prof. Dr. Aytaç, endüstriyel kenevirin, THC oranının sadece binde 2 ile 3 arasında olduğunu, bu yüzden uyuşturucu bağımlılarının ilgisini çekmediğini de vurguladı.

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Tarlaya Hasat İçin Değil, İçmek İçin Akın Ettiler! Çuval Dolusu Çalmışlar - Resim: 4

Tarlalardaki başlıca sorunun, kenevirin tohumlarını kuşların çalması olduğunu söyleyen Aytaç, "Kuşlar, kamikaze dalışları yaparak tohumları alıyor" şeklinde konuştu.

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