Tarlaya Hasat İçin Değil, İçmek İçin Akın Ettiler! Çuval Dolusu Çalmışlar
On Dokuz Mayıs Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Paneli'nde, Samsun'da yetiştirilen endüstriyel kenevir tarlalarına dadanan uyuşturucu bağımlıları gündem oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Samsun'daki endüstriyel kenevir tarlaları, yıllar önce uyuşturucu bağımlılarının hedefi haline gelmişti. On Dokuz Mayıs Üniversitesi’nde düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Paneli’nde gündeme gelen bu durum, dikkatleri bir kez daha Samsun’daki endüstriyel kenevir üretimine çekti.
ÇUVAL ÇUVAL ÇALMIŞLAR
2005-2010 yılları arasında uyuşturucu bağımlılarının çuval çuval kenevir çaldığı ancak çaldıkları kenevirin keyif verici maddeye dönüştürülemeyeceğini fark ederek bu tarlalardan vazgeçtikleri belirtildi.
Panelde konuşan Tarım ve Islah Anabilim Dalı Başkanı ve Kenevir Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, endüstriyel kenevirin uyuşturucu amaçla kullanılamayacağını açıklayarak, "Bağımlılar kenevir çalıyordu ama THC oranı çok düşük olduğu için maddeyi keyif verici olarak kullanamayınca bu tarlaları terk ettiler" dedi.
ŞİMDİ İSE BAŞLICA SORUN KUŞLAR
Prof. Dr. Aytaç, endüstriyel kenevirin, THC oranının sadece binde 2 ile 3 arasında olduğunu, bu yüzden uyuşturucu bağımlılarının ilgisini çekmediğini de vurguladı.
Tarlalardaki başlıca sorunun, kenevirin tohumlarını kuşların çalması olduğunu söyleyen Aytaç, "Kuşlar, kamikaze dalışları yaparak tohumları alıyor" şeklinde konuştu.