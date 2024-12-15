Tarlaya Hasat İçin Değil, İçmek İçin Akın Ettiler! Çuval Dolusu Çalmışlar

ÇUVAL ÇUVAL ÇALMIŞLAR

2005-2010 yılları arasında uyuşturucu bağımlılarının çuval çuval kenevir çaldığı ancak çaldıkları kenevirin keyif verici maddeye dönüştürülemeyeceğini fark ederek bu tarlalardan vazgeçtikleri belirtildi.

Panelde konuşan Tarım ve Islah Anabilim Dalı Başkanı ve Kenevir Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, endüstriyel kenevirin uyuşturucu amaçla kullanılamayacağını açıklayarak, "Bağımlılar kenevir çalıyordu ama THC oranı çok düşük olduğu için maddeyi keyif verici olarak kullanamayınca bu tarlaları terk ettiler" dedi.