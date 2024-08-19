Tarlaya Girenler Hüngür Hüngür Ağladı: Çiftçiler "Allah Yardımcımız Olsun" Dedi

Hatay'da kavurucu sıcaklar altında acı biber hasadı devam ediyor. Zorlu şartlarda hasat edilen acı kapya biber 22 TL'ye tarladan alıcı buluyor. Biberlerin acısı, toplama aşamasında çiftçilerin gözyaşı dökmesine neden oluyor.

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Tarlaya Girenler Hüngür Hüngür Ağladı: Çiftçiler "Allah Yardımcımız Olsun" Dedi - Resim: 1

Depremin yaralarını üreterek saran Hataylı çiftçilerin biber hasadı mesaisi geçtiğimiz günlerde başladı. Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Amik Ovası'nda sıcak havayla olgunlaşan biberler, tarım işçileri tarafından kavurucu sıcakta zorlu şartlarda tek tek toplanıyor. Günlük 600 TL yevmiye alan tarım işçileri, acı biber hasadında oldukça zorlanıyorlar. Ellerini yüzlerine temas ettirdiklerinde biberin acılığını yaşayan işçiler, zorlu şartlarda mesailerini sürdürüyorlar. Hassa ilçesinde yaklaşık 6 dönüm arazisine kapya biber eken Sezai Kılınç da hasada başladı. İşçiler tarafından zorlu şartlarda özenle toplanan biber kilogram fiyatı 22 TL’den tarladan alıcı buluyor.

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