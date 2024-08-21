Tarladan Çıkan İlk Hasat Açık Artırmayla Satıldı: Kilosuna Servet Ödendi

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Manisa Ticaret Borsası tarafından Manisa Çekirdeksiz Sultani Üzümde 2024-2025 sezonunun açılışı ve geleneksel ilk kuru üzüm alım töreni gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi ilk kuru üzüm açık artırma usulü sembolik olarak rekor bir fiyat olan 5 bin 100 TL'den TBMM 22. Dönem Başkanı Bülent Arınç aracılığıyla Manisa Ticaret Borsası tarafından alındı.
Manisa Ticaret Borsasında, Manisa Çekirdeksiz Sultani Üzümde 2024-2025 sezonunun açılışı ve geleneksel ilk kuru üzüm alım töreni gerçekleştirildi. Törene Manisa Valisi Enver Ünlü, TBMM 22. Dönem Meclis Başkanı Bülent Arınç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, daire ve kurum müdürleri ile üreticiler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende üzümün tarihten günümüze serüvenini anlatan bir video sunumu yapıldı.