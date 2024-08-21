Tarladan Çıkan İlk Hasat Açık Artırmayla Satıldı: Kilosuna Servet Ödendi

Manisa Ticaret Borsası tarafından Manisa Çekirdeksiz Sultani Üzümde 2024-2025 sezonunun açılışı ve geleneksel ilk kuru üzüm alım töreni gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi ilk kuru üzüm açık artırma usulü sembolik olarak rekor bir fiyat olan 5 bin 100 TL'den TBMM 22. Dönem Başkanı Bülent Arınç aracılığıyla Manisa Ticaret Borsası tarafından alındı.

Son Güncelleme:
Tarladan Çıkan İlk Hasat Açık Artırmayla Satıldı: Kilosuna Servet Ödendi - Resim: 1

Manisa Ticaret Borsasında, Manisa Çekirdeksiz Sultani Üzümde 2024-2025 sezonunun açılışı ve geleneksel ilk kuru üzüm alım töreni gerçekleştirildi. Törene Manisa Valisi Enver Ünlü, TBMM 22. Dönem Meclis Başkanı Bülent Arınç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, daire ve kurum müdürleri ile üreticiler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende üzümün tarihten günümüze serüvenini anlatan bir video sunumu yapıldı.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Meteoroloji Saat Vererek Uyardı! O Kente Kuvvetli Sağanak Geliyor O Kente Kuvvetli Sağanak Geliyor
Ekmek Fiyatlarında Akıl Almaz Oyun: Gizli Gizli Zam Yaptılar Ekmek Fiyatlarında Akıl Almaz Oyun: Gizli Gizli Zam Yaptılar
Deprem Riski Bulunmayan İlden Akın Akın Arsa Alınıyor! Satılacak Yer Sayısı Azaldı Deprem Riski Bulunmayan İlden Akın Akın Arsa Alınıyor! Satılacak Yer Sayısı Azaldı
Milletvekillerine Enflasyon Uğramadı: Meclis Lokantasında Gelen Hesap Görenleri Şaşkına Çevirdi Milletvekillerine Enflasyon Uğramadı: Meclis Lokantasında Gelen Hesap Görenleri Şaşkına Çevirdi
Yeni Düzenleme Yürürlükte: Yurt Dışı Siparişlerinin Gümrük Süreci Nasıl Olacak? Yeni Düzenleme Yürürlükte: Yurt Dışı Siparişlerinin Gümrük Süreci Nasıl Olacak?
Türkiye'nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: İlk Sıradaki İl Çok Şaşırttı Türkiye'nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: İlk Sıradaki İl Çok Şaşırttı
Dünya Diken Üstünde! En Son Pandemiden Önce Görülen Kıyamet Balığı O Ülkede Yeniden Ortaya Çıktı Dünya Diken Üstünde! En Son Pandemiden Önce Görülen Kıyamet Balığı O Ülkede Yeniden Ortaya Çıktı
Sakine Teyzenin Pembe Hayatı: 'Çocuklarımı da Pembeye Boyayacağım' 'Çocuklarımı da Pembeye Boyayacağım'
Türkiye'de Sadece Bilecik'te Yetişiyor: Sağlığa Faydaları Saymakla Bitmiyor Türkiye'de Sadece Bilecik'te Yetişiyor: Sağlığa Faydaları Saymakla Bitmiyor
Aydemir Akbaş Yaptığı Bağışla Gündem Oldu Aydemir Akbaş Yaptığı Bağışla Gündem Oldu
TRT Resmen Açıkladı: Artık 100 TL Ücret Alınacak TRT Resmen Açıkladı: Artık 100 TL Ücret Alınacak
Bu Obruklar Uykuları Kaçırıyor! Evlerin Dibine Kadar Yaklaştı, 15 Günde 20 Ton Toprak Yer Değiştirdi Bu Obruklar Uykuları Kaçırıyor! Evlerin Dibine Kadar Yaklaştı
ÇOK OKUNANLAR
Mühendisliğe Ara Verip Tarlasına Ekti: Gramını 200 Liradan Satarak Köşeyi Döndü Mühendisliğe Ara Verip Tarlasına Ekti: Gramını 200 Liradan Satarak Köşeyi Döndü
Meteoroloji'den 10 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Merakla Bekleniyordu, İlk Açıklama Geldi: Mehmet Şimşek İstifa mı Ediyor? Mehmet Şimşek İstifa mı Ediyor?
Kandilli ve AFAD Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem Kandilli ve AFAD Duyurdu! Ege'de Deprem
Polis Devreye Girdi: Deniz Uğur'dan 'Nilüfer Oğlumu Kaçırdı' İddiası Deniz Uğur'dan 'Nilüfer Oğlumu Kaçırdı' İddiası!