Tarladan Çıkan İlk Hasat Açık Artırmayla Satıldı: Kilosuna Servet Ödendi

Manisa Ticaret Borsasında, Manisa Çekirdeksiz Sultani Üzümde 2024-2025 sezonunun açılışı ve geleneksel ilk kuru üzüm alım töreni gerçekleştirildi. Törene Manisa Valisi Enver Ünlü, TBMM 22. Dönem Meclis Başkanı Bülent Arınç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, daire ve kurum müdürleri ile üreticiler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende üzümün tarihten günümüze serüvenini anlatan bir video sunumu yapıldı.