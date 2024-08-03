Tarladan 2 Liraya Çıkıyor, Markette 15 Liradan Satılıyor: Hasadı Bu Yıl Rekor Kırdı

Çiftçi Mustafa Can ise 45 yıldan beri çiftçilik yaptığını ama domates üreticisi için bu yılın zor geçtiğini anlattı.

Sadece Menemen Ovası değil her yerde benzer durum yaşandığını dile getiren Can, şöyle konuştu:



"TARLADA 2 MARKETTE 12 LİRA"

"Bu yılki fiyatların bu kadar düşük oluşu bütün çiftçiyi şoke etti, biz bunu beklemiyorduk. Nereden kaynaklandı bilmiyorum. Dün bir markete girdim, 2 liraya buradan alıyorsun markette 12,99 lira şu domatesin fiyatı. Gözümle gördüm, şoke oldum, sinir oldum çıktım. Benden 2 liraya alıyorsun, arada bu parayı kazanan kim? Bir takipsizlik var. Buna sınır getirilse çözülecek her şey. Ben ekerken ne kazanacağımı bileceğim."



"SALÇA FABRİKALARI FİYATI DÜŞÜRÜYOR"



Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun da bölgede fiyatlar nedeniyle domates çiftçisinin mağduriyet yaşadığını, tüm girdiler artmasına rağmen salça fabrikalarının ürünü geçen yıldan daha düşük fiyata aldığını anlattı.

Çiftçinin çok büyük emek verdiğini ifade eden Olgun, "Geçen yıl alınan fiyatın altına bir fiyatla ürünü alıyorlar. Tabii bu da çiftçimiz için büyük bir zarar anlamına geliyor. Torbalı'da yetişen domatesin yüzde 80'i salçaya gidiyor. Yüzde 20'si kurutma ve sofralığa gidiyor. Onun için salçanın payını azaltmamız lazım." dedi.