Tarladaki Mahsulü Hastalık Vurdu: Çiftçiler Perişan Durumda

Samsun'un Bafra Ovası'nda 30 bin dekar alanda yetiştirilen kapya biberde sıcak havadan kaynaklı meydana gelen hastalık, verimi düşürerek üreticiyi mağdur etti. Hem fiyatlar hem de rekolte geçtiğimiz yıla göre yarı yarıya azaldı.

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Tarladaki Mahsulü Hastalık Vurdu: Çiftçiler Perişan Durumda - Resim: 1

Kendine özgü aroması ve kalitesiyle salça yapımında da kullanılan kapya biberde bu sene ovada görülen hastalık nedeniyle rekoltede düşüş yaşanıyor. Geçen sene 24 liraya kadar alıcı bulan kapya biber, bu sene 10-15 lira civarında satılıyor.

Türbe Mahallesi'nden çiftçi Sebahattin Dursun, “Bu sene rekolte de fiyatlar da iyi değil. Geçen yıl dönüme 5 ton aldık, bu yıl 2 buçuk ton. Geçen yıl fiyatlar 20 ila 24 lira civarındaydı, bu yıl 10 ila 15 lira arası. Bizim Bafra bölgesinde hastalık var. Üründe benek var. Bu durum hava sıcaklığına bağlanıyor. Her türlü ilaçlamayı yaptık. İlk defa bu hastalık oldu. Daha önceki yıllarda olmuyordu. Verim de yüksekti hastalık da olmuyordu" dedi.

Kaynak: İHA

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