Tarlada Korkunç Cinayet: Arkadaşını Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü

Bolu'da Gürcistan uyruklu M.T., marul tarlasında birlikte çalıştığı arkadaşı Amiran Beridze’yi kalbinden bıçakladı. Beridze olay yerinde hayatını kaybederken, cinayetin ardından kaçan M.T. jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Tarlada Korkunç Cinayet: Arkadaşını Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Güveytepe köyünde saat 01.30 sıralarında, 20 yaşındaki M.T. ve 32 yaşındaki arkadaşı Amiran Beridze arasında çalıştıkları marul tarlasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T., Beridze’yi kalbinden bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Amiran Beridze'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası kaçan M.T., jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.

M.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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