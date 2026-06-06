Tarlada Kanlı Pusu! Baba ve Oğlu Tarlada Öldürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde tarlada çalışan baba ve oğluna av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda yaşamını yitiren Ali Ersoy ile oğlu Ömer Ersoy'un, şüphelinin ailesiyle iki yıl önce yaşanan kız kaçırma olayı nedeniyle husumetli olduğu öğrenildi.

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Tarlada Kanlı Pusu! Baba ve Oğlu Tarlada Öldürüldü
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Olay, Kozan ilçesine bağlı Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Ersoy (55) ile oğlu Ömer Ersoy (29), kendilerine ait tarlada buğday biçtikleri sırada traktörle bölgeye gelen E.K'nin av tüfeğiyle açtığı ateşin hedefi oldu. Saldırıda Ali Ersoy olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan oğlu Ömer Ersoy sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

NEDENİ BELLİ OLDU

Olayın ardından kaçan şüpheli E.K., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İddiaya göre E.K'nin kızı yaklaşık iki yıl önce Ali Ersoy'un diğer oğlu Y.E. ile kaçarak evlendi. Bu olayın ardından iki aile arasında husumet başladığı, saldırının da bu nedenle gerçekleştirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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