Tarlada 1 Markette 38 Lira Olunca Bedava Dağıtmaya Başladı: 600 Bin Liralık Ürünü Ücretsiz Verdi
Bursa'nın Karacabey ilçesinde çiftçilik yapan Ali İhsan Kardeş, tarla fiyatıyla market fiyatı arasındaki büyük fark nedeniyle isyan etti. 30 dönüm tarlasında yetiştirdiği domatesleri düşük fiyata satmaktansa, bedava dağıtmayı tercih eden Kardeş, 600 bin lira zarar ettiğini açıkladı.
Ali İhsan Kardeş, ürünlerinin para etmemesi üzerine sosyal medyada yaptığı çağrıyla tarlasındaki domatesleri bedava dağıttı. Tarlaya gelen vatandaşlar, kendi imkânlarıyla topladıkları domatesleri evlerine götürdü. Kardeş, marketlerde 35-38 liradan satılan domatesin tarlada 1 liraya bile alıcı bulamamasına tepki gösterdi.
Tarlasındaki domateslerin çürümeye başlamasıyla sosyal medyada çağrı yaparak vatandaşları ürünleri ücretsiz toplamaya davet eden Kardeş, bu yıl 600 bin lira zarar ettiğini belirtti. Çiftçilik yapmaya devam edip etmeyeceğine karar veremediğini söyleyen Kardeş, tarım sektöründe yaşanan sıkıntıları dile getirdi.
"TARLADA 1 LİRA, MARKETTE 38 LİRA"
Ürünlerinin marketlerde fahiş fiyatlarla satılmasına rağmen, kendisinin tarlada zarar ettiğini vurgulayan Ali İhsan Kardeş, "30 dönüm domatesim tarlada kaldı. Çürümeye başlamadan önce sosyal medyada paylaşım yaparak vatandaşları tarlama davet ettim. Marketlerde 35-38 liradan satılan domates tarlada 1 lira bile etmiyor" dedi.
Çiftçilerin genel olarak zor durumda olduğunu belirten Kardeş, "Tarlaya 600 bin lira masraf yaptım, bir kuruş bile kazanamadım. Salça fabrikaları ihracat yapamadıkları için ürünlerimizi almıyor. Kooperatifleşmenin gerekliliğine inanıyorum, ancak şu an hiçbir şey kazanmıyorum. Bedava dağıtmak, en azından hayır duası almak anlamına geliyor" diye konuştu.
Maliyetlerin çiftçiyi zor durumda bıraktığını belirten bir diğer çiftçi, İsmail Ayhan, "Ali İhsan kardeşimiz 30 dönüm domates ekti, bütün emeği boşa gitti. Gübre fiyatları, ilaç maliyetleri çok yüksek. Bu kadar kötü bir yıl daha görmedim" dedi. Diğer çiftçiler de benzer zorluklar yaşadıklarını ve birçok çiftçinin üretimi bıraktığını ifade etti.
Çiftçiler, yaşadıkları zararlar nedeniyle üretimi bırakmak zorunda kaldıklarını belirtti. Ercan Acar, "Biz buranın yabancısıyız, domateslerin bedava dağıtıldığını duyduk, geldik. Çiftçiler zarar ettiği için herkes üretimi bıraktı" diyerek durumu özetledi.