Tarlada 1 Markette 38 Lira Olunca Bedava Dağıtmaya Başladı: 600 Bin Liralık Ürünü Ücretsiz Verdi

"TARLADA 1 LİRA, MARKETTE 38 LİRA"

Ürünlerinin marketlerde fahiş fiyatlarla satılmasına rağmen, kendisinin tarlada zarar ettiğini vurgulayan Ali İhsan Kardeş, "30 dönüm domatesim tarlada kaldı. Çürümeye başlamadan önce sosyal medyada paylaşım yaparak vatandaşları tarlama davet ettim. Marketlerde 35-38 liradan satılan domates tarlada 1 lira bile etmiyor" dedi.

Çiftçilerin genel olarak zor durumda olduğunu belirten Kardeş, "Tarlaya 600 bin lira masraf yaptım, bir kuruş bile kazanamadım. Salça fabrikaları ihracat yapamadıkları için ürünlerimizi almıyor. Kooperatifleşmenin gerekliliğine inanıyorum, ancak şu an hiçbir şey kazanmıyorum. Bedava dağıtmak, en azından hayır duası almak anlamına geliyor" diye konuştu.