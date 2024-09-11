Tarımın Başkentinde Hasat Başladı: Binlerce Aileye Ekmek Kapısı Oluyor

Yaklaşık 100 bin dekar alanda 47 bin ton üretim beklenmektedir. Yer fıstığının başkenti Osmaniye'mizden, başta yer fıstığı üreticileri olmak üzere, bütün çiftçilerimize hayırlı bereketli bir dönem ve hayırlı bereketli kazançlar diyorum. Yer fıstığımız, 'Osmaniye Yerfıstığı' şeklinde coğrafi işaret tescilli ve ayrıca Avrupa Birliği işaret tescillidir. Böylece kendini dünyada kendini kanıtlamış bir ürünümüz" dedi.