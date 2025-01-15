Her Çeşit Mevcut... Bakanlık 8.5 Milyon Liraya 'Birinci Sınıf Kalite' Tatlı Satın Aldı

Ekonomik kriz her geçen gün büyürken vatandaşın alım gücü düştü. Ev kirasını, çocuklarının okul masrafını karşılamakta bile güçlük çeken vatandaş için "tatlı" neredeyse bir hayal oldu. Vatandaş, bayramdan bayrama baklava görürken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kilolarca satın aldığı ortaya çıktı.

HER ÇEŞİT TATLI MEVCUT

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında yemekhane ve kafeteryası için sütlü ve şerbetli tatlı ile börek satın aldı. İhalede alınan börek ve tatlılar arasında yok yok... Su böreği, fırın sütlaç, cevizli baklava, soğuk baklava, sütlü nuriye, profiterol, havuç dilimi bunlardan bazıları.

8.5 MİLYON LİRA!

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre kilogramla satılan tatlılardan 23 bin 200 kilogram, adetle satılan tatlılardan ise 82 bin 250 adet tatlı için yapılan ihaleye toplam 8.5 milyon lira harcandı.

BİRİNCİ KALİTE OLMALI

Bakanlığın şartnamesinde tatlılarda aranacak özeliklere yer verildi. Buna göre; ürünlerin taze üretilmesi, kendine özgü tat, koku ve görünüşte olması; malzemelerin birinci sınıf kalitede olması, kullanılan ceviz, fındık ve fıstığın taze, kendine has tat ve kokuda olması istendi.

Ürünlerde sadece beyaz toz şeker ve yüzde yüz inek sütü kullanılacak. Tatlıların üzerinde makul miktarda Antep fıstığı da konulması şartnameye eklendi.