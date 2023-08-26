Tarım işçisi ailenin 9 yaşındaki çocuğu elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti
Şanlıurfa'dan Kocaeli'ye gelen tarım işçisi ailenin 9 yaşındaki çocukları elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'dan Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Hediyeli Mahallesi'ne gelen mevsimlik tarım işçisi ailenin çocuğu S.A. kaldıkları çadırın çevresinde elektrik akımına kapıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde S.A'nın, yaşamını yitirdiğini belirledi.
S.A'nin cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor
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