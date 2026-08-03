Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 3'ü Ağır 18 Yaralı

Malatya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs, tıra arkadan çarptı. Kazada 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

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Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 3'ü Ağır 18 Yaralı
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Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, tarım işçilerini taşıyan 49 J 1148 plakalı minibüs, Malatya-Elazığ kara yolunun 20. kilometresinde, sürücüsü belirlenemeyen 44 KG 111 plakalı tıra arkadan çarptı.

Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 3'ü Ağır 18 Yaralı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü ağır 18 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

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Malatya Trafik kazası
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