Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 3'ü Ağır 18 Yaralı
Malatya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs, tıra arkadan çarptı. Kazada 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.
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Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, tarım işçilerini taşıyan 49 J 1148 plakalı minibüs, Malatya-Elazığ kara yolunun 20. kilometresinde, sürücüsü belirlenemeyen 44 KG 111 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü ağır 18 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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