Tarım Bakanlığı Çok Sevilen Peynirin Satışını Yasakladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilere yönelik yayınladığı yeni tebliğde taklit ürünleri engellemek amacıyla ambalajında ‘tulum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar, ve tost peyniri’ gibi ibarelerin kullanıldığı eritme peynirlerin satışını yasakladı.

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Tarım Bakanlığı Çok Sevilen Peynirin Satışını Yasakladı - Resim: 1

Geçtiğimiz günlerde 'limon suyu, narlı sos' gibi asıl ürünlerin taklitlerini barındıran çeşitlerin satışını yasaklayan Tarım ve Orman Bakanlığı, yayınladığı yeni tebliğde marketlerde milyonlarca satış yapan eritme peynirlerin dağıtımına ilişkin düzenlemelere yer verdi.

ERİTME PEYNİRLERİN BU İSİMLERLE SATILMASI YASAKLANIYOR

Dünya'dan Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre; Ye­ni tebliğ taslağı peynirin mar­ket raflarında kullanılan iba­relerine düzenleme getiriyor. Böylelikle üretici firmalar, aynı ürünleri satışa sunmaları halinde halihazırda kullanılan ‘tu­lum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar, ve tost peyniri’ gibi ifadeleri ambalaja ekleyemeyecek. Bir başka deyişle bu ifadelerin yer aldığı ürünlerin aynı şekilde satışı yasaklanmış olacak.

Tarım Bakanlığı'nın yasak çalışmaları kapsamına dahil etmeyi düşündüğü yeni ürünler de belli oldu.

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