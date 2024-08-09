Tarihin En Kötü Hasadı Oldu, Çiftçilerin Hepsi Zarar Etti: Tarlada 16, Markette 40 Liraya Satılıyor

"BU YIL EN KÖTÜ HASADI YAPTIK"



Suriye'ye sınır kent olan Kilis'te 42 derece kavurucu sıcağın altında hasadın başladığını söyleyen Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, iklim şartlarından dolayı düşük rekolte olan üzümde fiyatların yükselebileceğini dikkat çekti.



Özdemir, "Suriye'ye sınır kent olan Kilis'te 160 bin dekar alanda üzüm üretimi yapmaktayız. Bu yıl Türkiye genelinde olduğu gibi Kilis'te de rekolte çok düşük, fiyat beklentimiz yüksek. Geçen yıl üzüm üreticileri zarar etti. Çiftçiler bu yıl en kötü hasatları yaptı ve tüm ürünlerde zarar etti.