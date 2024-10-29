Tarihi Surlarda Facia! 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da tarihi surlarda facia yaşandı. 12 yaşındaki Zeynep Nursima Tümen dengesini kaybederek aşağı düştü. Tümen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tarihi Surlarda Facia! 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surların bulunduğu Hazreti Süleyman Camii yerleşkesine ailesiyle gezmeye gelen Zeynep Nursima Tümen, çıktığı yaklaşık 12 metrelik surlardan dengesini kaybedip düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zeynep Nursima, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tümen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Zeynep Nursima’nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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