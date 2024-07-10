Tarihi Surlara Çivi Çakıldı

UNESCO tarafından 2015'te Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınan Diyarbakır Surları'na, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çiviler çakıldı.

Son Güncelleme:
Tarihi Surlara Çivi Çakıldı

UNESCO tarafından 2015'te Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınan, görünümü 'kalkan balığı' şeklinde olan, Çin Seddi'nden sonra en uzun sur olma özelliğini taşıyan 5 bin 799 metre uzunluğundaki Diyarbakır Surları'na, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çiviler çakıldı.

O çivilere de direkler monte edildi. Daha önce de pankart, poster ve afiş asmak için tarihi surlara çiviler çakılırken, kültür mirasına yönelik tahribat tepkilere neden oldu. Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu, "Çivi çakmak, afiş asmak veya herhangi bir yazı yazmak gerçekten büyük bir suçtur. Hem memleket için hem de 'Dünya Kültür Mirası' olduğu için suçtur ve yapılmaması lazım" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Diyarbakır
Son Güncelleme:
Kanal D'den Yeni Dizi Anlaşması! Ünlü Oyuncuyu Yıllar Sonra Ekrana Getirecekler Kanal D'den Yeni Dizi Anlaşması! Ünlü Oyuncuyu Yıllar Sonra Ekrana Getirecekler
Sarı Kod Verildi! Çok Sayıda İl İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı Çok Sayıda İl İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Servet Kazanacağı Aklına Bile Gelmemişti! Hobi Olarak Başladığı İşle Yurt Dışına Açıldı Servet Kazanacağı Aklına Bile Gelmemişti! Hobi Olarak Başladığı İşle Yurt Dışına Açıldı
Gece Boyunca Ölüm Tehdidi Aldı, Şikayetçi Olmadı Gece Boyunca Ölüm Tehdidi Aldı, Şikayetçi Olmadı
ÇOK OKUNANLAR
Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde
Canlı Yayında İpler Gerildi: Buket Aydın Stüdyoyu Terk Etti Canlı Yayında İpler Gerildi: Buket Aydın Stüdyoyu Terk Etti
Arda Güler'i Geride Bıraktı: Lamine Yamal Turnuva Tarihine Geçti Arda Güler'i Geride Bıraktı: Lamine Yamal'dan Çifte Rekor
Resmi Gazete'de Yayımlandı: 5 İlin Valisi Değişti 5 İlin Valisi Değişti
Sarı Kod Verildi! Çok Sayıda İl İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı Çok Sayıda İl İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı