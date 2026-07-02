Tarihi Mısır Çarşısı'nda Yangın Paniği

Fatih'te bulunan tarihi Mısır Çarşısı'ndaki bir baharat dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alınırken, iş yerinde hasar oluştu.

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Fatih'te bulunan tarihi Mısır Çarşısı'nda, baharat satılan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA-DHA

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