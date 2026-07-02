Tarihi Mısır Çarşısı'nda Yangın Paniği

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Fatih'te bulunan tarihi Mısır Çarşısı'nda, baharat satılan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA-DHA