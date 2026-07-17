Tarihi Kütahya Kalesi’ndeki Yangından Sevindiren Haber
Tarihi Kütahya Kalesi’nin eteklerinde çıkan ve büyük korkuya neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına başlandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Tarihi Kütahya Kalesi'nin Paşam Sultan Mahallesi'ndeki eteklerinde yer alan ağaçlık ve otluk alandan dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, karadan ve havadan yaptıkları müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: