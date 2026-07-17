Tarihi Kütahya Kalesi’ndeki Yangından Sevindiren Haber

Tarihi Kütahya Kalesi’nin eteklerinde çıkan ve büyük korkuya neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına başlandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarihi Kütahya Kalesi'nin Paşam Sultan Mahallesi'ndeki eteklerinde yer alan ağaçlık ve otluk alandan dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tarihi Kütahya Kalesi’ndeki Yangından Sevindiren Haber - Resim : 1

Bölgeye ulaşan ekipler, karadan ve havadan yaptıkları müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Tarihi Kütahya Kalesi’ndeki Yangından Sevindiren Haber - Resim : 2

Kaynak: AA

Etiketler
Kütahya Yangın
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki Tutuklandı Nasuh Mahruki Hakkında Karar Çıktı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Kılıçdaroğlu ve Özel, Deniz Baykal'ın Eşi Olcay Baykal'ın Cenaze Töreninde Selamlaştı Kılıçdaroğlu ve Özel Cenazede Yan Yana Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Ahbap Derneği Soruşturmasında Yeni Gelişme: Oğuzhan Uğur Gözaltına Alındı Ahbap Soruşturmasında Yeni Gelişme
Futbolda Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 19 Kişilik Listede Galatasaray ve Beşiktaş'tan da İsimler Var Futbolda Yasa Dışı Bahis Operasyonu
CHP Kurultay Davasında Kritik Eşik: Dosya 56 Gün Sonra Yargıtay’da! 'Mutlak Butlan' Dosyası 56 Gün Sonra Yargıtay’da
Özel Okulları İlgilendiren Karar: Danıştay Son Noktayı Koydu! Artık Yapamayacaklar Özel Okulları İlgilendiren Karar: Danıştay Son Noktayı Koydu! Artık Yapamayacaklar
Ahbap Soruşturmasında Kritik Viraj: Firari Şüpheli Alper Çelik Noterde Yakalandı Sır İsim Noterde Yakalandı