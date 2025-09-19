Tarihi Konakta Kundaklama Şüphesi: 2 Kişi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu’nun Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesi’nde bulunan tarihi Keyvanlar Konağı’nda 18 Eylül gecesi yangın çıktı. Ahşap yapıya sahip konakta başlayan alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alınsa da 3 katlı tarihi konak tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

KUNDAKLAMA İDDİASI

Yangının ardından başlatılan incelemelerde kundaklama ihtimali üzerinde duruldu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayla ilgili Y.Ç. ve O.B. isimli şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA