Tarihi Konakta Kundaklama Şüphesi: 2 Kişi Tutuklandı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bulunan 3 katlı tarihi Keyvanlar Konağı’nda çıkan yangının ardından kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Tarihi Konakta Kundaklama Şüphesi: 2 Kişi Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu’nun Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesi’nde bulunan tarihi Keyvanlar Konağı’nda 18 Eylül gecesi yangın çıktı. Ahşap yapıya sahip konakta başlayan alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alınsa da 3 katlı tarihi konak tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

KUNDAKLAMA İDDİASI

Yangının ardından başlatılan incelemelerde kundaklama ihtimali üzerinde duruldu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayla ilgili Y.Ç. ve O.B. isimli şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Van'da Boşanma Aşamasında Dehşet! Bıçakla Okulu Bastı, Kayınpederi Zannedip Başka Öğretmeni BıçakladıVan'da Boşanma Aşamasında Dehşet! Bıçakla Okulu Bastı, Kayınpederi Zannedip Başka Öğretmeni BıçakladıGüncel

Depodaki Traktör Bir Anda Alev AldıDepodaki Traktör Bir Anda Alev AldıGüncel

Kaynak: İHA

Van'da Boşanma Aşamasında Dehşet! Bıçakla Okulu Bastı, Kayınpederi Zannedip Başka Öğretmeni Bıçakladı Bıçakla Okulu Bastı, Kayınpederi Zannedip Başka Öğretmeni Bıçakladı
Evinin Önünde Düşünce Hastaneye Gitti: Semiramis Pekkan Aldığı Haberle Hayatının Şokunu Yaşadı! Hayranları Duyunca Kahroldu Aldığı Haberle Hayatının Şokunu Yaşadı
YSK’da ‘Kurultay’ Toplantısı Başladı! Gözler CHP İçin Verilecek Kararda YSK’da ‘Kurultay’ Toplantısı Başladı! Gözler CHP Kararında
SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Tarihi Uyarı: ‘Yılbaşını Beklemeyin’ Diyerek Kara Haberi Verdi! SSK ve Bağkur Emeklilerine Kritik Uyarı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı AKP'li Belediye Başkanı Gözaltında
1999-2002-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! 3.600 Gün Primle Emeklilik Şartlı Detaylar Sıralandı 1999-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik
AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak' Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak'
Gürsel Tekin O Soruya Ateş Püskürdü! 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım' 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım'
'Kızıl Kapan' Dört İli Sardı! Alevler Evlere Sıçradı, Vatandaşlar Mahsur Kaldı 'Kızıl Kapan' Dört İli Sardı! Alevler Evlere Sıçradı