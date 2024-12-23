Tarihi Eser Operasyonunda 1 Gözaltı: 49 Sikke ve 6 Şifa Tası Yakalandı

Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Operasyonda 49 sikke ile Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 6 şifa tası ele geçirildi.

Tarihi Eser Operasyonunda 1 Gözaltı: 49 Sikke ve 6 Şifa Tası Yakalandı

Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Lapseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu başlatılan soruşturma kapsamında, ilçe merkezindeki bir eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğindeki 49 sikke ile Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 6 şifa tası ele geçirildi.

Lapseki'deki 3 şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet Etmek" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli F.B. gözaltına alındı.

Şüpheli, Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı Lapseki Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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