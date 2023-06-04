Tarihçi Prof. Dr. Zafer Toprak'ın cenaze programı belli oldu

Cumartesi günü hayatını kaybeden son dönem Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin önde gelen hocalarından Prof. Dr. Zafer Toprak'ın cenazesinin pazartesi günü Yeniköy Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı.

77 yaşında hayatını kaybeden Toprak için 5 Haziran pazartesi günü, saat 11.00'da uzun yıllar görev yaptığı Boğaziçi Üniversitesi'nde bir tören düzenlenecek.

Toprak, aynı günü ikindi namazı (saat 17.08) sonrasın Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek.