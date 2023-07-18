Tarih verildi! Kavurucu sıcaklarda ikinci perde geliyor: Karon, daha da kavuracak!
Türkiye ve Avrupa'nın güneyini etkisine alan Kerberos sıcak hava dalgasının ardından yeni bir dalga daha Türkiye'yi yakıp kavuracak. İtalyan uzmanlar tarafından 'Karon' adı verilen sıcaklık dalgası konusunda Türkiye başta olmak üzere birçok ülke uyarıldı.
Dünyaca tanınan İtalyan meterolog ve iklim uzmanı Giulio Betti kötü haberi duyurdu. Türkiye ve Güney Avrupa'yı etkisi altına alan ve birçok kişiyi direkt etkileyen Kerberos sıcak hava dalgasının etkisinden daha çıkmadan yeni bir sıcak dalga konusunda alarm verildi.
Yunan mitolojisindeki 'ruhları cehennem ırmağından geçiren kayıkçı'dan ismini alan Karon Sıcak Hava Dalgası yine Avrupa ve Türkiye'yi kasıp kavuracak. Betti, 19 Temmuz ile 23 Temmuz tarihleri arasında İtalya, Yunanistan ve Türkiye ile Balkanlar'da etkisini gösterecek Karon için herkesi uyardı.
Sıcaklıkların zirve yapacağı konusunda uyarılarda bulunan Betti, söz konusu bölgelerde yerel olarak sıcaklık rekorlarının birbiri ardına kırılacağını açıkladı.
Karon sıcak hava dalgasının merkez üssünün İtalya’ya bağlı Sardinya adası olması bekleniyor. Betti'ye göre Sardinya’da hava sıcaklığı 48 dereceleri görecek. Söz konusu sıcaklık değeri Avrupa’da modern tarihte ölçülen en yüksek sıcaklık rekorunu neredeyse yakalıyor. Rekor sıcaklıklar Ağustos 2021’de Sicilya’da 48.8 olarak ölçülmüştü.