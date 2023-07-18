Tarih verildi! Kavurucu sıcaklarda ikinci perde geliyor: Karon, daha da kavuracak!

Dünyaca tanınan İtalyan meterolog ve iklim uzmanı Giulio Betti kötü haberi duyurdu. Türkiye ve Güney Avrupa'yı etkisi altına alan ve birçok kişiyi direkt etkileyen Kerberos sıcak hava dalgasının etkisinden daha çıkmadan yeni bir sıcak dalga konusunda alarm verildi.