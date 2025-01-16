Tarih Belli Oldu: THY'nin Şam Seferleri Başlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasının ardından THY'nin Şam seferlerinin başlayacağı tarih belli oldu.

Tarih Belli Oldu: THY'nin Şam Seferleri Başlıyor

THY Şam’a yeniden sefer düzenlemeye başlıyor. 23 Ocak Perşembe günü başlayacak seferler, haftada 3 sefer şeklinde olacak.

Konuya ilişkin THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "'Ben Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana' (Sezai Karakoç). Şam'a dönüyoruz. Haftada 3 sefer ile Şam seferlerine 23 Ocak Perşembe günü başlıyoruz. Hayırlı olsun” ifadeleri yer aldı.

Tarih Belli Oldu: THY'nin Şam Seferleri Başlıyor - Resim : 1

HAKAN FİDAN DUYURMUŞTU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği ortak basın açıklamasında Şam'a THY uçuşlarının başlanacağını açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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