Tarih Belli Oldu! 15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Teklifi Meclis'e Geliyor

15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa teklifi ocak ayının sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) ilgili komisyona sevk edilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yasal düzenlemeyle sosyal medya platformlarına sorumluluk yüklemeyi hedeflediklerini belirtti.

Bakan Göktaş, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BU AY SONU MECLİS'TE

Göktaş, bu kapsamda sosyal ağ sağlayıcılarına, 15 yaşından küçük çocuklara hiçbir şekilde hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlülüğü getirilmesini, çocuklar zararlı içeriklere maruz kalmadan etkili filtreleme sistemlerinin kurulmasını önerdiklerini dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Göktaş, "Sosyal medya platformlarının çocuklarımızı ticari bir meta olarak kullanmasına izin vermememiz lazım. Bu duruma seyirci kalamayız. Biz, 1,5 senedir bu konuya çalışıyoruz. Uzmanlar, akademisyenler, sosyal medya platformları, sivil toplum kuruluşları, aileler ve bizzat çocuklarımızla bu konuda çalışmalar yürüttük. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa taslağımızı bu ay sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk ediyoruz" ifadesini kullandı.

'ÇOCUK KORUMA KALKANININ PARÇASI'

Sosyal medyanın, çocuklarda çok yoğun depresyon, anksiyete ve davranış bozukluğuna yol açtığını aktaran Göktaş, "Çetelerin çocuklara bazı sosyal medya platformları üzerinden ulaşarak, onları suça sürüklediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu düzenleme çocuk koruma kalkanının parçası olarak görülebilir. Çocuklarımız dijital mecraların sunduğu imkanlardan yararlanırken, onların zihnini, ruhunu korumakla mükellefiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı her türlü risk ve tehditten, zararlı içeriklerden korumak en önemli önceliğimiz" dedi.

Çocukların dijital güvenliğini desteklemek üzere "Çocuklar Güvende" web sitesini ve mobil uygulamasını, geçen ay kullanıma açtıklarını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu platformla, çocuklara ve ailelerine güvenli içerik ve rehberlik hizmetlerini tek çatı altında sunuyoruz. Uygulama üzerinden acil durumlarda tek tuşla yardım çağrısı yapılabiliyor. Ayrıca DUY ihbar platformuyla çocuklar için güvenli bir dijital alan oluşturuyoruz. Sosyal Medya Çalışma Grubumuzla ise 7/24 takip ettiğimiz zararlı içerikleri tespit ediyor ve gerekli müdahaleleri anında yapıyoruz. Bu çerçevede 2 bin 904 içeriğe doğrudan müdahale ettik. İçeriği görüyoruz, mahkemeye gidiyoruz. Mahkeme değerlendirdikten sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu erişim engeli getiriyor. Ama biz istiyoruz ki sosyal medya platformları proaktif bir şekilde bunları yapsın."

Kaynak: AA